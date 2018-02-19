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Жители Найтона пожаловались на слив сточных вод в море

Возмущенные жители Найтона обратились в СМИ с жалобой на то, что, по их мнению, на пляже сливаются в море неочищенные сточные воды.

Новости Пхукета

19 Февраля 2018 16:11:16

Корреспондент The Phuket News и «Новостей Пхукета» получил сообщение от одного из жителей Найтона утром 19 февраля. Собеседник редакции заявил, что, по его мнению, на Найтоне сливаются в море неочищенные сточные воды, и прислал несколько фотографий местного канала.

«Проблема сточных вод существует здесь давно. Это сточные воды из расположенных здесь зданий, включая магазины и отели. Изначально их было немного, но сейчас все стало хуже из-за выросшего числа туристов, и органы власти не могут справиться с такими проблемами», – заявил собеседник редакции.

«Местные жители и туристы недовольны», – добавил он.

Напомним, что прямо сейчас в центре внимания властей находится проблема сточных вод в Патонге. Также аналогичные проблемы напомнили о себе в Камале.

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