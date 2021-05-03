Жителей Пхукета просят не покидать дома после 22:00

Пхукетский комитет по эпидемиологии обратился к жителям острова с «запросом о сотрудничестве». Жителей простят не покидать дома (места проживания) с 22:00 до 4:00.

Новости Пхукета

3 Мая 2021, 11:23 PM

Фото: Phuket PR

Уведомление на тайском и английском языках было опубликовано PR-службой Пхукета поздним вечером 3 мая. Дата вступления в силу – 4 мая. Основание – приказ Пхукетского комитета по эпидемиологии 1/2021

Соответствующее правило будет действовать до особого распоряжения. Информация об ответственности за невыполнении «запроса» в публикации PR-службы Пхукета отсутствует.

Напомним, что ранее администрация Пхукета уже запретила выезд из провинции и въезд на остров на автомобильном транспорте в темное время суток (с 23:00 вечера до 5:00 утра).

Исключение – транспорт экстренных служб, доставка необходимых грузов и медицины, транспорта со специальным разрешением.

Обычные граждане могут выехать на материк или въехать на остров с 5:00 до 23:00.