Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Жителей Пхукета призвали помнить о мерах пожарной безопасности

Муниципалитет Пхукет-Тауна обратился к жителям с призывом не блокировать уличные пожарные гидранты «вещами и постройками», а также не парковаться у другой пожарной инфраструктуры, чтобы экстренные службы всегда имели к ней доступ в случае необходимости.

Новости Пхукета

24 Мая 2022, 12:00 PM
Пожарные учения в Пхукет-Тауне в 2019 году. Фото: Phuket City Municipality

Пожарные учения в Пхукет-Тауне в 2019 году. Фото: Phuket City Municipality

Напоминание муниципалитета Пхукет-Тауна. Изображение: Phuket City Municipality

Напоминание муниципалитета Пхукет-Тауна. Изображение: Phuket City Municipality

В уведомлении муниципалитета не указывается, с чем связан просьба именно сейчас – пожароопасный сезон на острове завершился, крупных инцидентов последнее время также не было. В последнюю неделю сообщалось только о небольшом возгорании в Патонге, с которым удалось справиться даже без помощи пожарных.

При этом муниципалитет напомнил десять базовых правил пожарной безопасности, которые стоит помнить каждому в любом случае. Вот этот список:

  1. Регулярно проверяйте электрооборудование и электрические кабели. Своевременно осуществляйте устранение неисправностей.
  2. Используйте только качественное оборудование (вилки, розетки), отвечающее стандартам безопасности.
  3. Выключайте электрические приборы после использования.
  4. Регулярно проводите осмотр кухонной плиты и газового баллона, проверяйте, закрыты ли вентили, когда оборудование не используется.
  5. Каждое помещение в доме/здании должно иметь пожарный выход. Помните, что металлические решетки на окнах должны открываться, если другого экстренного выхода из комнаты нет.
  6. Огнетушители должны находиться на видном месте, все жильцы дома или сотрудники офиса должны уметь ими пользоваться.
  7. Система электроснабжения здания должна быть оснащена надежным предохранительным блоком.
  8. Легковоспламеняющиеся материалы и горючие вещи должны храниться вдали от источников тепла и открытого пламени.
  9. Все действия с огнем должны совершаться с осторожностью и вниманием к безопасности. Это относится и к ритуальному использованию свечей и благовоний.
  10. Номер телефона ближайшей пожарной части и экстренный номер 199 должны быть размещены на видном месте.

Единый телефон экстренных служб – 199, горячая линия Департамента чрезвычайных ситуаций Пхукета – 1784. Также с ведомство можно круглосуточно связаться через LINE, контакт – @1784DDPM.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Отключение воды запланировано в Вичите на вечер 26 мая
Пхукетская тюрьма заполнена на 85%, заполняемость женских мест – 105%
Найденную в джунглях Барбару Ланге выписали из больницы
Джоб Банджоб выступит на фестивале в Кароне
В тоннеле в Чалонге ограничили движение транспорта
В Патонге произошел пожар в здании с комнатами в аренду
Отключение электричества анонсировано в районе марины в Май-Кхао
Пхукет рассчитывает принять до 5 млн зарубежных туристов в 2022 году
В аэропорту Пхукета устроят учебный пожар для тренировки персонала
Аквапарк Andamanda открылся в Кату
На Пхукете продолжается противомоскитная обработка в школах
Россия и Таиланд обсудили возобновление прямых авиарейсов
EGAT завершила модернизацию системы энергоснабжения юга Таиланда
Отключение воды ожидается во всем Пхукет-Тауне
Минздрав взял месяц на обдумывание отмены Thailand Pass для иностранцев

 

QSI International School Phuket
Lean On Me Live Fest
Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET

 