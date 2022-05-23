Жителей Пхукета призвали помнить о мерах пожарной безопасности

Муниципалитет Пхукет-Тауна обратился к жителям с призывом не блокировать уличные пожарные гидранты «вещами и постройками», а также не парковаться у другой пожарной инфраструктуры, чтобы экстренные службы всегда имели к ней доступ в случае необходимости.

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Пожарные учения в Пхукет-Тауне в 2019 году. Фото: Phuket City Municipality

В уведомлении муниципалитета не указывается, с чем связан просьба именно сейчас – пожароопасный сезон на острове завершился, крупных инцидентов последнее время также не было. В последнюю неделю сообщалось только о небольшом возгорании в Патонге, с которым удалось справиться даже без помощи пожарных.

При этом муниципалитет напомнил десять базовых правил пожарной безопасности, которые стоит помнить каждому в любом случае. Вот этот список:

Регулярно проверяйте электрооборудование и электрические кабели. Своевременно осуществляйте устранение неисправностей. Используйте только качественное оборудование (вилки, розетки), отвечающее стандартам безопасности. Выключайте электрические приборы после использования. Регулярно проводите осмотр кухонной плиты и газового баллона, проверяйте, закрыты ли вентили, когда оборудование не используется. Каждое помещение в доме/ здании должно иметь пожарный выход. Помните, что металлические решетки на окнах должны открываться, если другого экстренного выхода из комнаты нет. Огнетушители должны находиться на видном месте, все жильцы дома или сотрудники офиса должны уметь ими пользоваться. Система электроснабжения здания должна быть оснащена надежным предохранительным блоком. Легковоспламеняющиеся материалы и горючие вещи должны храниться вдали от источников тепла и открытого пламени. Все действия с огнем должны совершаться с осторожностью и вниманием к безопасности. Это относится и к ритуальному использованию свечей и благовоний. Номер телефона ближайшей пожарной части и экстренный номер 199 должны быть размещены на видном месте.

Единый телефон экстренных служб – 199, горячая линия Департамента чрезвычайных ситуаций Пхукета – 1784. Также с ведомство можно круглосуточно связаться через LINE, контакт – @1784DDPM.