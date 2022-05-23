Жителей Пхукета призвали помнить о мерах пожарной безопасности

В уведомлении муниципалитета не указывается, с чем связан просьба именно сейчас – пожароопасный сезон на острове завершился, крупных инцидентов последнее время также не было. В последнюю неделю сообщалось только о небольшом возгорании в Патонге, с которым удалось справиться даже без помощи пожарных.
При этом муниципалитет напомнил десять базовых правил пожарной безопасности, которые стоит помнить каждому в любом случае. Вот этот список:
- Регулярно проверяйте электрооборудование и электрические кабели. Своевременно осуществляйте устранение неисправностей.
- Используйте только качественное оборудование (вилки, розетки), отвечающее стандартам безопасности.
- Выключайте электрические приборы после использования.
- Регулярно проводите осмотр кухонной плиты и газового баллона, проверяйте, закрыты ли вентили, когда оборудование не используется.
- Каждое помещение в доме/здании должно иметь пожарный выход. Помните, что металлические решетки на окнах должны открываться, если другого экстренного выхода из комнаты нет.
- Огнетушители должны находиться на видном месте, все жильцы дома или сотрудники офиса должны уметь ими пользоваться.
- Система электроснабжения здания должна быть оснащена надежным предохранительным блоком.
- Легковоспламеняющиеся материалы и горючие вещи должны храниться вдали от источников тепла и открытого пламени.
- Все действия с огнем должны совершаться с осторожностью и вниманием к безопасности. Это относится и к ритуальному использованию свечей и благовоний.
- Номер телефона ближайшей пожарной части и экстренный номер 199 должны быть размещены на видном месте.
Единый телефон экстренных служб – 199, горячая линия Департамента чрезвычайных ситуаций Пхукета – 1784. Также с ведомство можно круглосуточно связаться через LINE, контакт – @1784DDPM.