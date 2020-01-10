Житель Таланга выиграл таунхаус в лотерее Красного Креста

Главный приз лотереи – новый таунахаус стоимостью 2,3 млн бат в поселке i-Leaf Prime в Таланге – достался жителю тамбона Тхепкрасаттри Йонгйюту Сампету. В пятницу, 10 января, мужчина явился в офис Красного Креста и предъявил выигрышный билет с комбинацией 63834. Проверив билет, представители организации подтвердили выигрыш господина Сампета.
Выигрышные комбинации других призов были следующими.
Автомобиль Toyota Yaris 1.2 J – номер 97394;
Два мотоцикла Honda Wave 110i – номера 14084 и 65552;
Три больших золотых цепочки – номера 27300, 82954 и 49371;
30 малых золотых цепочек – номера 65419, 69204, 30127, 14740, 96451, 60017, 25653, 65184, 98301, 54259, 28041, 94596, 65800, 70559, 77182, 91160, 77251, 90981, 96314, 88415, 36084, 67056, 10473, 65840, 35603, 57593, 49645, 23278, 38615, и 40669;
90 домашних вентиляторов – все билеты, заканчивающиеся на 731.
Получить призы можно вплоть по 9 февраля в офисе Красного Креста с 8:30 утра до 16:30 дня.