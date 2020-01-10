Житель Таланга выиграл таунхаус в лотерее Красного Креста

В четверг, 9 января, на Пхукете завершилась новогодняя ярмарка Красного Креста. В последний день мероприятия был подведен и итог ежегодной лотереи.

Новости Пхукета

10 Января 2020, 05:15 PM

Житель Таланга выиграл таунхаус в лотерее Красного Креста. Фото: Phuket PR Department