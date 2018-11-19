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Житель Пхукета задержан за убийство на почве ревности

Полиция Таланга подтвердила задержание 69-летнего Сомбуна Сэлао, являющегося главным подозреваемым в убийстве 55-летней Оратхай Форнгхой, с которой он до этого сожительствовал на протяжении трех месяцев.

Тави АдамНовости Пхукета

19 Ноября 2018, 05:39 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержание господина Сэлао – бывшего сожителя госпожи Оратхай – подтвердил заместитель начальника полиции Тха-Чат-Чай подполковник Ватчарин Джиратиканвиват.

Господин Джиратиканвиват не раскрыл подробностей, ограничившись лишь лаконичным подтверждением факта задержания. В настоящий момент неизвестно, где был задержан подозреваемый и когда это произошло.

Напомним, полиция объявила Сомбуна Сэлао в розыск 7 ноября, после того, как очевидцы заявили, что именно он был человеком, убившим Оратхай Форнгхой на улице у храма Wat Tha Chat Chai.

По словам очевидцев, между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой господин Сэлао достал нож и несколько раз ударил им бывшую сожительницу, после чего скрылся. Соседи погибшей указали, что примерно за неделю до происшествия она решила расстаться с мужчиной, и тот воспринял разрыв крайне болезненно.

 

 

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