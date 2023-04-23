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Житель Пхукета убил приятеля гаечным ключом во время пьяной ссоры

Проживающий на Пхукете уроженец Чумпхона добровольно передал себя в руки полиции после убийства приятеля, который оскорбил его во время совместного употребления спиртного. К моменту явки с повинной тело погибшего три дня пролежало в джунглях. Убийца утверждает, что не знал о том, что его товарищ скончался от полученных травм.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Апреля 2023, 09:00 AM
Мертвое тело было обнаружено у озера Банг-Ньеу-Дам утром 23 апреля. Фото: Thalang Police

Мертвое тело было обнаружено у озера Банг-Ньеу-Дам утром 23 апреля. Фото: Thalang Police

Мертвое тело было обнаружено у озера Банг-Ньеу-Дам утром 23 апреля. Фото: Thalang Police

Мертвое тело было обнаружено у озера Банг-Ньеу-Дам утром 23 апреля. Фото: Thalang Police

Мертвое тело было обнаружено у озера Банг-Ньеу-Дам утром 23 апреля. Фото: Thalang Police

Мертвое тело было обнаружено у озера Банг-Ньеу-Дам утром 23 апреля. Фото: Thalang Police

Полиция Таланга получила сообщение об обнаружении мертвого тела у водохранилища Банг-Ньеу-Дам около полудня 23 апреля. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили труп мужчины с пробитой головой, а неподалеку – 70-сантиметровый гаечный ключ, который был приобщен к делу как улика.

После проведения необходимых следственных мероприятий, включая забор биоматериала для анализа ДНК, труп отвезли в морг больницы Vachira Hospital Phuket. При этом полиция не обнаружила на месте события следов драки.

Позже в тот же день в полицию явился 49-летний уроженец провинции Чумпхон по имени Тхаксин Понвонг. Мужчина заявил, что убийство в джунглях у водохранилища совершил он.

По словам господина Понвонга, вечером 20 апреля он выпивал в указанном месте со своим приятелем, которого знал под прозвищем Куан. В какой-то момент между мужчинами началась ссора. Куан дал господину Понвонгу пощечину и среди прочего заявил тому, что тот «не способен прокормить себя, и даже жена от него ушла».

Не стерпев оскорблений, господин Понвонг схватил лежавший неподалеку ключ и трижды ударил Куана в лицо. Жертва потеряла сознание, а убийца скрылся с места событий, не зная, что его приятель скончался. Полиция сейчас проверяет изложенную господином Понвонгом версию событий.

 

 

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