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Житель Пхукета найден повесившимся у себя в мастерской

Полиция Пхукет-Тауна проводит расследование по факту смерти 42-летнего Чарнсака Сэнгтрана, найденного повесившимся в мастерской по изготовлению знаков, где он работал.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Августа 2022, 05:57 PM
Житель Рассады был найден мертвым в мастерской на Bangkok Rd. утром 8 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Рассады был найден мертвым в мастерской на Bangkok Rd. утром 8 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Рассады был найден мертвым в мастерской на Bangkok Rd. утром 8 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Рассады был найден мертвым в мастерской на Bangkok Rd. утром 8 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Рассады был найден мертвым в мастерской на Bangkok Rd. утром 8 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Рассады был найден мертвым в мастерской на Bangkok Rd. утром 8 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Рассады был найден мертвым в мастерской на Bangkok Rd. утром 8 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Рассады был найден мертвым в мастерской на Bangkok Rd. утром 8 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Рассады был найден мертвым в мастерской на Bangkok Rd. утром 8 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Рассады был найден мертвым в мастерской на Bangkok Rd. утром 8 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сотрудники правоохранительных органов были вызваны в таунхаус на Bangkok Rd. около 10:00 утра понедельника, 8 августа. В экстренные службы позвонил другой работник мастерской Киаттисак Банпхабун, пришедший на работу и обнаруживший труп коллеги.

Господин Сэнгтран повесился на электрическом шнуре, привязанного к потолочной балке. По итогам осмотра тела погибшего, а также помещения мастерской полицейские не обнаружили следов борьбы или других признаков насильственной смерти.

Согласно заключению специалистов, господин Сэнгтран скончался примерно за восемь часов до того, как его тело было обнаружено. Труп передали в Vachira Phuket Hospital для получения официального медицинского заключения. Полиция проводит расследование.

 

 

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