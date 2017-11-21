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Житель Пхукет-Тауна убил жену и попытался покончить с собой на холме Ранг

Полиция Пхукета расследует дело об убийстве 30-летний Анусары Мусо, погибшей, по версии следствия, от рук своего бывшего мужа Пийи Пийэ, который затем предпринял попытку самоубийства.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Ноября 2017 12:40:17

Полиция получила сообщение об убийстве Анусары Мусо около 17:00 понедельник 20 ноября. Тело женщины с летальными ножевыми ранами было обнаружено квартире жилого Panthep Condo Town на Mae Luan Rd., где она проживала.

Пока полицейские работали на месте событий, на пульт дежурного поступило сообщение о попытке самоубийства. Некий мужчина, как сообщили в полицию очевидцы, спрыгнул со смотровой площадки на холме Ранг, неподалеку от места убийства Анусары. Как впоследствии выяснили полицейские, покончить с собой пытался бывший муж женщины, 29-летний уроженец провинции Паттани по имени Пийя Кийэ.

Согласно основной версии следствия, мужчина расправился с экс-супругой, после чего напал на ее брата, а затем предпринял попытку свести счеты с жизнью. Поводом для убийства стала ревность.

Как рассказал подполковник Чалэу Тайху, Пийя и Анусара поженились в 2012 году, но через три месяца развелись, хотя и продолжали общаться. В какой-то момент Пийя заметил, что в кафе, которым владела женщина, регулярно заходит некий иностранец, и это вызвало у него приступ ревности.

«Пийя пришел домой к Анусаре, где между ними произошла ссора, в ходе которой он убил бывшую супругу, нанеся ей несколько ножевых ран. Затем Пийя отправился к брату убитой и также напал на него с ножами, после чего поднялся на смотровую площадку на холме Ранг и спрыгнул оттуда в попытке лишить себя жизни», – рассказал подполковник Тайху.

Ножи, которыми Пийя убил бывшую супругу, полиция обнаружила на смотровой площадке. Сам мужчина с многочисленными ссадинами был доставлен в Vachira Hospital для оказания медицинской помощи. Насколько серьезно пострадал брат Анусары, полиция не уточнила.

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