Житель Пхукет-Тауна просит власти вмешаться в ситуацию с бездомным молодым человеком

Житель Пхукет-Тауна Сопхон Конгдэнг разместил в социальных сетях публичный призыв к властям вмешаться в судьбу молодого человека, живущего на улице, занимающегося попрошайничеством, иногда ворующего из магазинов и, согласно словам очевидцев, периодически нюхающего клей прямо на улице.

Иккапоп Тхонгтуб

Как заявил 33-летний господин Конгдэнг, пока что полиция ничего не сделала. Социальные службы также никаких меры не приняли. На фоне этого живущий на Srishuthat Rd. господин Конгдэнг решил прибегнуть к соцсетям в надежде на резонанс. При этом в своей публикации от 31 марта он подчеркнул, что привлечь внимание журналистов ему посоветовали полицейские.

Молодой человек, о котором идет речь, в прошлом году фигурировал в новостях. 20-летний на тот момент Бэнк был задержан после жалобы жителей, когда его увидели облизывающим руку и вытирающим ее о дверную ручку аптеки в разгар пандемии. Также мужчина несколько раз оказывался застигнут, когда «копался» в чужих вещах в домах и магазинах, оставляя после себя поврежденное имущество. Местные жители полагают, что неадекватные поступки Бэнка могут объясняться употреблением психоактивных веществ.

Как было установлено год назад, формально Бэнк не является бездомным, поскольку он зарегистрирован по адресу проживания своей бабушки в районе Сапхан-Руам. Какое-то время назад он проходил терапию, но после возвращения в общество вернулся к прежнему поведению, рассказал господин Конгдэнг. Последнюю жалобу на Бэнка он подал 29 марта, после того как молодой человек без разрешения вошел в очередной дом и был замечен на улице за действиями, напоминающими прием психоактивных веществ.

«Полиция приехала, чтобы проверить место событий, но никакого прогресса не произошло. Так что я обратился с жалобами в службу социальной защиты, в занимающееся наркотиками ведомство и к государственным агентствам с просьбой сделать что-нибудь. Ничего сделано не было», – заявил господин Конгдэнг.

«Сегодня в по-прежнему, поэтому я решил обратиться к СМИ, чтобы они призвали властей предотвратить дальнейшие инциденты», – добавил житель Srishuthat Rd.