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Житель Пханг-Нга погиб в результате утечки аммиака

Владелец фабрики по производству льда в провинции Пханг-Нга погиб в результате утечки аммиака на своем предприятии.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Августа 2018 12:23:27

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пханг-Нга получила сообщение об утечке аммиака на фабрике по производству льда в Лунг-Юнге около 16:40 воскресенья, 26 августа.

После получения сообщения полицейские и спасатели эвакуировали жильцов всех домов в радиусе одного километра от фабрики. Из местных жителей никто не пострадал.

Проникнуть на саму фабрику специалистам удалось лишь спустя три часа. Внутри здания они обнаружили 69-летнего владельца предприятия Сирапхопа Буарунга и одного из его сотрудников. Оба мужчины были без сознания, господин Буарунг впоследствии скончался в больнице Takua Thung Hospital, его сотрудник находится под наблюдением врачей.

Согласно данным предварительного расследования, господин Буарунг обнаружил утечку аммиака и вместе с сотрудником попытался перекрыть вентиль на емкости с газом, однако запорное устройство вышло из строя. Выбраться из здания фабрики мужчины не смогли.

 

 

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