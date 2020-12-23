Житель Кату заразился коронавирусом на мотофестивале на Ланте

Власти Пхукета озвучили причину закрытия школ и других образовательных заведения на Пхукете. Как рассказал в видеообращении губернатор Наронг Вунсиеу, один из жителей Кату заразился коронавирусом в ходе мотофестиваля на острове Ланта и прибыл на остров с вирусом в организме. Две школы, где учатся его дети, приостановили работу сразу после того, как стало известно о положительном тесте у родителя. Пока что этот случай заражения является единственным подтвержденным на Пхукете.

Новости Пхукета

23 Декабря 2020, 11:30 AM

Губернатор Наронг Вунсиеу и глава местного офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу. Фото: Phuket PR Department

Основные подробности в ходе видеотрансляции на странице пхукетского офиса Департамента связей с общественностью (Phuket PR) изложил глава местного офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу.

По словам доктора Сермкэу, 40-летний житель Кату в компании друзей отправился на мотоцикле на Ланту, чтобы принять участие в мотослете 10-13 декабря. В ходе мероприятия он вступил в контакт с мотоциклистом из Самут-Сакхона (включая объятие и рукопожатие на прощание), который затем сдал положительный тест на коронавирус.

Мотоциклист из Кату вернулся домой без признаков недомогания и 14-16 декабря в обычном режиме ходил на работу в Ко-Кэу. В четверг, 17 декабря, байкер почувствовал недомогание и взял два дня выходных, а в субботу, 19 числа, вновь появился на работе, но лишь на непродолжительное время. При это господин Сермкэу заявил, что у мужчины были все симптомы коронавируса.

«У него была головная боль, кашель, боль в горле, насморка и потеря обоняния и чувства вкуса. Он пришел в офис 19 числа, чтобы сделать кое-какие дела, но лишь на два часа. 20 числа его проинформировали, что у мужчины из Самут-Сакона, с которым он контактировал, диагностирован коронавирус. Так что он остался дома и поставил в известность всех друзей, с которым ездил на Ланту. 21 декабря он пошел в Vachira Phuket Hospital и сдал анализ, оказавшийся положительным. Больница провела повторный тест, который тоже дал положительный результат», – рассказал доктор Сермкэу.

По словам главы РРНО, пациент сейчас находится в Vachira Phuket Hospital, поражения легких у него нет.

Из контактировавших с байкером людей к группе высокого риска отнесены 28 человек, включая членов его семьи и друзей, участвовавших в мотопробеге. К группе низкого риска отнесены еще 10 человек.

«У трех человек из группы высокого риска есть симптомы, похожие на грипп. У них взяли анализы на коронавирус, результаты будут известны завтра [23 декабря]... Двое из них находятся в Vachira Phuket Hospital, третий – в Mission Hospital Phuket», – отметил доктор Сермкэу.

«Остальные 25 человек из группы высокого риска находятся в карантине в больницах, у всех взяты анализы на COVID-19. Лица из группы низкого риска пребывают на самоизоляции дома», – добавил он.

Господин Сермкэу подчеркнул, что коронавирус подтвержден пока лишь у первого пациента. Результаты анализов других людей будут известны 24 декабря.

Также глава РРНО подтвердил, что дети заболевшего байкера учатся как раз в тех школах, что были закрыты вчера. Двое ходят в Phuket Wittayalai School в Пхукет-Тауна, еще один – в дошкольную группу в Kajonkiet Pattana School в Вичите. Все эти школы вчера объявили о временной приостановке работы. Следом закрылись еще около дюжины образовательных учреждений.