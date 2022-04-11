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Жилой дом загорелся в Патонге

Дом на Phra Barami Rd. в Патонге полностью выгорел изнутри в результате пожара 10 апреля. Также пламенем была повреждена стоявшая в гараже машина.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Апреля 2022, 02:01 PM
Пожар произошел в Патонге вечером 10 апреля. Фото: Муниципалитет Патонга

Пожар произошел в Патонге вечером 10 апреля. Фото: Муниципалитет Патонга

Пожар произошел в Патонге вечером 10 апреля. Фото: Муниципалитет Патонга

Пожар произошел в Патонге вечером 10 апреля. Фото: Муниципалитет Патонга

Пожар произошел в Патонге вечером 10 апреля. Фото: Муниципалитет Патонга

Пожар произошел в Патонге вечером 10 апреля. Фото: Муниципалитет Патонга

Пожар произошел в Патонге вечером 10 апреля. Фото: Муниципалитет Патонга

Пожар произошел в Патонге вечером 10 апреля. Фото: Муниципалитет Патонга

Пожар произошел в Патонге вечером 10 апреля. Фото: Муниципалитет Патонга

Пожар произошел в Патонге вечером 10 апреля. Фото: Муниципалитет Патонга

Пожар произошел в Патонге вечером 10 апреля. Фото: Муниципалитет Патонга

Пожар произошел в Патонге вечером 10 апреля. Фото: Муниципалитет Патонга

Пожарная служба муниципалитета Патонга получила сообщение об инциденте в жилом сообществе Кхок-Макхам на Phra Barami Rd. (напротив АЗС Caltex) около 23:00 вечера.

Прибывшим на место событий пожарным потребовалось всего 10 минут, чтобы справиться с огнем, но внутренние помещения к тому моменту уже выгорели. Также пламенем был поврежден автомобиль Toyota Vios в гараже. Человеческих жертв не было. Согласно предварительной версии, причиной происшествия могло стать короткое замыкание, но расследование еще не завершено.

Место происшествия посетили мэр Патонга Чалермсак Манисри, глава окружного отделения административной организации Пхукета (OrBorJor) Супачарт Китдамен, президент объединения жителей сообщества Кхок-Макхам Сасем Кхаминтхонг и член городского совета Сучитри Пиромитри. Решается вопрос с оказанием помощи лишившимся имущества и крова жильцам.

 

 

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