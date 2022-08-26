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Женщину оштрафовали на 500 бат за езду по встречке

Полиция выписала штраф некой «госпоже Б» за езду в неправильном направлении по улице с односторонним движением у университета Phuket Rajabhat University к северу от Пхукет-Тауна. Женщина заявила, что не знала, что улица односторонняя.

Новости Пхукета

26 Августа 2022, 12:35 PM
Женщину оштрафовали на 500 бат за езду по односторонней улице в неправильном направлении. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Женщину оштрафовали на 500 бат за езду по односторонней улице в неправильном направлении. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Женщину оштрафовали на 500 бат за езду по односторонней улице в неправильном направлении. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Женщину оштрафовали на 500 бат за езду по односторонней улице в неправильном направлении. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Женщину оштрафовали на 500 бат за езду по односторонней улице в неправильном направлении. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Женщину оштрафовали на 500 бат за езду по односторонней улице в неправильном направлении. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Женщину оштрафовали на 500 бат за езду по односторонней улице в неправильном направлении. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Женщину оштрафовали на 500 бат за езду по односторонней улице в неправильном направлении. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Как и в предыдущих случаях с подобными штрафами, полиция отреагировала не на само нарушение, а на онлайн-публикацию, автор которой пожаловался на женщину на автомобиле Ford Everest, которая мешала проезду транспорта по небольшой односторонней улице, ведущей к университету Radjabhat от Thepkrasattri Rd.

Инцидент произошел утром 25 августа, а вечером того же дня полиция отчиталась о том, что привлекла нарушительницу ПДД к ответственности. При этом в сообщении полиции было указано, что делом госпожи Б (как ее назвала полиция) в том или ином виде занимались не менее четырех высокопоставленных полицейских руководителей, включая главу участка Пхукет-Тауна полковника Саравута Чупрасита.

Согласно сообщению полиции, госпожа Б была оштрафована на 500 бат. Женщина извинилась и пообещала, что больше не будет нарушать ПДД.

Госпожа Б добавила, что не знала, правил проезда по указанной улице, поскольку пользовалась ей редко.

 

 

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