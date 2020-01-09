Полиция Патонга расследует обстоятельства смерти женщины-трансгендера, погибшей в результате падения с седьмого этажа отеля 7 января. Под подозрением находится турист из Турции, проводивший тот вечер с ледибоем.

Новости Пхукета

9 Января 2020, 05:17 PM

Женщина-трансгендер погибла в результате падения с балкона отеля в Патонга. Фото: Kusoldharm Phuket

Полиция получила сообщение о гибели женщины-трансгендера в Патонге около 23:00 вторника, 7 января. Согласно поступившей в участок информации, инцидент произошел на Rat-U-Thit 200 Pi Rd.

Прибыв на место событий, полицейские и спасатели обнаружили лежащее на асфальте тело 28-летней Апхинйо Кэукхао* из провинции Сонгкхла. В результате падения женщина получила летальную травму головы.

Как рассказал подполковник полиции Джетсада Сэнгсури, в вечер происшествия Апхинйо Кэукхао познакомилась с неким туристом из Турции на Бангла-Роуд и отправилась вместе с ним в отель. При этом друг этого туриста, остановившийся в той же гостинице и на том же этаже, вернулся к себе с некой Присаной, с которой познакомился также на Бангла-Роуд.

«Присана сообщила полиции, что в какой-то момент в дверь ее номера постучали. Она открыла дверь, после чего Апхинйо и турист из Турции вошли внутрь. По словам Присаны, Апхинйо прошлась по номеру, открыла балконную дверь, после чего подошла к ней, взяла за руки, сказала «я ухожу», выбежала на балкон и выпрыгнула за ограждение», – пересказал слова женщины подполковник Сэнгсури.

Офицер отметил, что подтвердить достоверность изложенной Присаной версии событий он пока не может. Назвать полное имя женщины он отказался, но отметил, что она не была подругой погибшей. Показания гражданина Турции и его друга подполковник не стал приводить.

При этом в тайских СМИ отмечается, что упомянутой друг, проводивший вечер с Присаной, в момент происшествия находился не в номере, а в лобби отеля, что объясняет отсутствие у полиции подозрений в отношении него.

Также в пресс озвучивалась версия о том, что Апхинйо якобы пыталась обокрасть туриста, с которым проводила время, но тот застиг ее при попытке сбежать. Подполковник Сэнгсури отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«Мы пока не установили, совершила ли Апхийо суицид или была убита. Для установления причины ее падения с балкона нужно больше следственным мероприятий. Пока что мы не может сделать никаких заключений относительно того, что случилось», – заявил подполковник Сэнгсури.

«Мы проверяем записи с камер видеонаблюдения в отеле и на прилегающей территории, а также допрашиваем свидетелей», – добавил он.

*В удостоверении личности пол Апхинйо Кэукхао* указан как мужской.