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Женщина потеряла ногу в результате дорожной аварии на Пхукете

Полиция Чалонга пока не предъявила обвинений по следам вчерашней аварии в Чалонге, а результате которой местная жительница лишилась ноги.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Апреля 2018 16:14:53

Фото: Suppawatkan Kunnaluck
Фото: Suppawatkan Kunnaluck

Полиция Чалонга получила сообщение о дорожной аварии на Chao Fa West Rd в районе магазине Tesco Lotus Chalong около полудня вторника, 24 апреля. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили на обочине поврежденный пикап Mitsubishi, в заднюю часть кузова которой врезался мотоцикл.

Управлявшая байком женщина оказалась зажата искореженным металлом, и спасателям пришлось применить специальные инструменты, чтобы освободить ее. После этого пострадавшую, полное имя которой до сих пор неизвестно (полиция указала лишь ее домашнее имя – Джой), доставили в больницу Vachira Hospital. Находившийся за рулем пикапа водитель-экспат был доставлен в полицейский участок Чалонга для дачи показаний.

Как подтвердил газете Khao Phuket майор полиции Тада Содарак, врачам пришлось ампутировать женщине ногу. В результате аварии она также потеряла много крови, но к моменту прибытия помощи была в сознании. В настоящий момент она находится в больнице под присмотром медиков.

По предварительной версии, авария произошла в тот момент, когда двигавшийся в сторону кольца Чалонга пикап совершал поворот направо через разделительную линию. Ехавшая в северном направлении мотоциклистка не успела затормозить и избежать аварии.

«Мы допросили водителя пикапа, и он заявил, что готов помочь женщине всем, что потребуется», – заявил майор Содарак. Офицер не раскрыл ни имени водителя пикапа, ни его национальности.

«В настоящий момент обвинений ему не предъявлено, но мы ожидаем, что они все же будут выдвинуты по статье об опасном вождении повлекшем причинение серьезного вреда здоровью. Расследование пока не завершено», – добавил майор.

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