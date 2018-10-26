Женщина погибла в мотоциклетной аварии на Пхукете

Один человек погиб и двое пострадали в мотоциклетной аварии, произошедшей вечером 25 октября на регулируемом перекрестке Srisoonthorn Rd. и дороги 4015 в тамбоне Срисутхорн в центральной части Пхукета.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Октября 2018, 02:27 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и спасатели получили сообщение о об аварии на Srisoonthorn Rd. около 19:20 вечера четверга, 25 октября. На месте событий специалисты обнаружили труп 44-летней Наттхарики Риятхан, скончавшейся от травмы головы. Тело женщины находилось посреди проезжей части. Рядом лежал скутер, которым она управляла, а также мотоцикл двух других участников ДТП – 27-летнего Пиякарна Супалы и 33-летний Вораюта Нуанпруйвана. Мужчин доставили в больницу Thalang Hospital для оказания медицинской помощи.

Очевидцы ДТП рассказали полиции, что Наттхарика Риятхан поворачивала направо со второстепенной дороги, когда в ее скутер врезался мотоцикл Пиякарна Супалы. Мужчина, по словам очевидцев, пытался на высокой скорости проскочить перекресток на красный свет.

Полиция не уточнила, был ли на голове госпожи Риятхан защитный шлем в момент ДТП. На фотографиях с места событий, имеющихся в распоряжении «Новостей Пхукета», женщина лежит на асфальте лицом вниз без шлема.