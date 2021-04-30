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Женщина погибла при попытке перейти главное шоссе Пхукета

Уроженка Сонгкхла по имени Атика Долраман погибла под колесами автомобиля на Thepkrasattri Rd. вечером 29 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Мая 2021, 11:00 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно поступившему в полицию сообщению, инцидент произошел примерно в 500 м к северу от памятника героинями.

На месте событий полицейские и спасатели из муниципалитета Паклока обнаружили лежащее на асфальте тело 28-летней Атики Долраман. Примерно в 50 м стоял автомобиль Toyota Fortuner. Управлявший машиной 29-летний уроженец Бангкока Вирают Кхунтхонг дожидался полицию и был в шоке.

Господина Кхунтонг рассказал полицейским, что женщина появилась прямо перед его машиной. Он резко затормозил, но избежать столкновения не смог. Вместо с господином Кхунтонгом в автомобиле находился его друг Сонсак Урапхананан. Мужчины направлялись в сторону Рассады.

Подполковник Санит Нукхонг в своем отчете о ДТП отметил, что тело погибшей было доставлено в больницу Thalang Hospital. Водителя Toyota Fortuner проверили на алкоголь, тест ал отрицательный результат. Решение о предъявлении обвинений на момент подготовки статьи принято еще не было.

 

 

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