Женщина арестована за кражу новорожденного младенца из больницы

Полиция провинции Пханг-Нга арестовала 27-летнюю жительницу Кхок-Клоя, похитившую из больницы новорожденную девочку, чтобы выдать ее за своего ребенка и не расстраивать мужа тем, что ее собственная беременность закончилась выкидышем.

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Как рассказал подполковник Саравут Сунгсанга из полиции Такуа-Па, сообщение о похищении новорожденного младенца из больницы Takua Pa Hospital поступило в полицейский участок днем 10 декабря.

У кроватки, из которой был похищен ребенок, полицейские обнаружили сумку с вещами и билет на автобус из Кхок-Клоя в Такуа-Па, а записи с камер видеонаблюдения позволили установить, что младенца украла некая женщина в хиджабе, уехавшая затем из больницы на мотоцикле, которым управлял некий мужчина.

Полицейские смогли оперативно разыскать мотоциклиста, который сообщил, что с пассажиркой знаком не был. Женщина с младенцем просто попросила его подвезти ее.

Как выяснилось, затем похитительница ребенка еще дважды обращалась к людям с просьбой подбросить ее и в итоге добралась до Кхао-Лака, где села на автобус до Кхок-Клоя, но в какой-то момента сошла с него, поскольку младенцу потребовалось сменить подгузник. При помощи неравнодушных местных жителей женщина справилась с задачей и наконец добралась до Кхок-Клоя на очередном попутном транспорте.

Около 23:00 в дверь дома похитительницы постучались полицейские. Как рассказал подполковник Сунгсанг, ребенка из больницы украла некая Сривалак Эктхаммасатхиан.

Женщина заявила полицейским, что ее собственная беременность закончилась выкидышем, но она не рискнула сказать об этом мужу, который очень ждал ребенка, и решила украсть чужого младенца из больницы, сделав вид, что якобы поехала рожать. По дороге домой она даже позвонила супругу и попросила его купить кое-какие вещи для новорожденной.

Госпоже Эктхаммасатхиан были предъявлены обвинения в незаконном изъятии ребенка в возрасте до 15 лет у родителя или опекуна. По закону ей может грозить от 3 до 15 лет тюрьмы и/или штраф в размере от 6 тыс. бат до 30 тыс. Похищенная девочка была возвращена матери.