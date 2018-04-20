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Земельный сервитут как способ защитить свой вид из окна

По мнению юристов, Duensing Kippen, земельный сервитут – самый логичный способ защитить ваш вид на море от незапланированного строительства.

Джеральд Киппен

21 Апреля 2018 09:00:00

Фото: Сутича Сирират
Фото: Сутича Сирират

Итак, вы купили дом свой мечты в Таиланде: прекрасный сам по себе и с великолепным видом на море. Вашему счастью нет предела, но затем происходит страшное. Кто-то начинает строить свой собственный дом мечты аккурат между вашей виллой и океаном, так что когда строительство будет завершено, ваш вид на море будет полностью перекрыт. Что же можно сделать в такой ситуации?

Существует целый ряд вещей, которые можно сделать, и успех будет зависеть от того, что и когда предпримете лично вы. При этом чаще всего владельцы жилья не делают ничего и в итоге теряют вид на море, ради которого затевали покупку жилья на Пхукете.

Контракт

Контракт между застройщиком и клиентом может включать пункт о сохранении вида на море. Это лучше, чем ничего, но лишь в том случае, если землей между морем и вашим домом владеет один и тот же застройщик. Если же владелец второго участка сменится, то эффект будет ровно таким же, как если бы вы никак и не подстраховывались. Новый хозяин земли вашим контрактом связан не будет.

Более того, нередко мы видим в контрактах, что вопрос о сохранении вида на море находится в поле ответственности некого «комитета владельцев», который юридически не существует, а значит и к ответственности привлечен быть не может.

Гражданский иск

Что делать, если апеллировать к контракту невозможно? Один из вариантов – подача гражданского иска о компенсации потерь. Впрочем, суд можно и не признать вид на море «активом», за который можно получить компенсацию. В лучшем случае вы получите лишь деньги, но не драгоценный пейзаж за окном.

Административный суд

В Таиланде существует так называемый Административный суд, рассматривающий претензии к действиям государственных органов. В некоторых случаях можно воспользоваться этой возможностью и попытаться оспорить выдачу разрешения на строительство объекта, блокирующего ваш вид на море. Однако же успехом такой ход может увенчаться лишь в том случае, если разрешение на строительство действительно было выдано с нарушениями.

Реальная защита

Как можно заметить, ни один из перечисленных выше вариантов не гарантирует защиты вашего вида на море. Однако существует и опция, позволяющая это сделать. Речь идет о земельном сервитуте, то есть об ограничении возможностей использования того участка, строительство на котором способно лишить вас вида на море.

Если живописный вид – ключевой фактор вашей покупки, то рекомендуется потребовать установления сервитута на соседний участок в качестве одного из условий совершения сделки по приобретению недвижимости.

Поскольку сервитут накладывается непосредственно на участок, то смена его владельца в будущем никак не скажется на наложенных ограничениях, ведь они наложены именно на землю. Более того, поскольку сервитут накладывается в пользу вашего участка (а не лично вас), то и при перепродаже или наследовании объекта все ограничения также останутся в силе.

Duensing Kippen – юридическая компания, специализирующаяся на гражданском и коммерческом законодательстве. Офисы компании находятся на Пхукете и в Бангкоке. Аффилированные представительства можно найти в 45 странах мира. Подробнее о компании на сайте duensingkippen.com.

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