Зеленый дом: Растения для тенистой части сада

Патрик Кэмпбелл рассказывает о том, какие растения лучшего всего посадить в тех местах, где солнца немного.

12 Ноября 2017 10:00:00

С определенной натяжкой можно сказать, что большинство доступных в тропиках горшечных растений не имеют ничего против того, чтобы иногда постоять в тени. В качестве примера я могу назвать разнообразные папоротники (нефролеписы и другие), пестрые диффенбахии, аглаонемы (сейчас они бывают не только зелеными, но и красными), филодендроны, фиолетовые и зеленые драцены, гименнокалисы, спатифиллюмы и все разнообразие бромелиевых. Список можно продолжать еще долго. Просто загляните в любой магазин декоративных растений на Пхукете, и там вас будет ожидать самое широкое разнообразие этих растений, которые, скорее всего, будут стоять в горшкам в тенистом углу под зеленой сеткой, по соседству с орхидеями и многочисленными комарами, которые обожают такие места.

Родом из джунглей

Перечисленные выше виды популярны благодаря своей обильной листве разных форм и оттенков. И если они покажутся вам знакомыми, то это совсем не случайно: именно их обычно выращивают (или безуспешно пытаются) в квартирах и офисах стран с умеренными температурами. В Таиланде же им вовсе не обязательно ютиться в четырех стенах, поскольку они отлично будут чувствовать себя на улице.

Любовь этих растений к тени или приглушенному свету – следствие тех условий, в которых они существуют в дикой природы. Как правило, все они – растения нижнего яруса дождевых лесов, произрастающие под плотными кронами высоких деревьев, через которую солнечный свет пробивается с большим трудом.

По этой причине они в ходе эволюции научились пускать в дело каждую каплю света и способны выживать в условиях, в которых их солнцелюбивые собратья давно опустили бы стебли. Говоря научно, они научились поглощать часть спектра, близкую к красной зоне, то есть тот свет, который проникает через густую завесу крон и достигает их широких листьев.

В отличие от лиан, которые упрямо карабкаются к солнцу по стволам деревьев и зачастую вырастают до двадцати-тридцати метров в длину, эти представители тропической флоры стараются «держаться корней», пользуясь преимуществом щедро удобренного органикой плодородного грунта тропических лесов. Они не тратят много энергии на то, чтобы обильно цвести и тянуться в высоту, вместо этого эффективную корневую систему и обильную листву, которые обеспечивают фотосинтез в условиях слабого освещения.

Таким образом перед садоводом стоит задача воспроизвести для этих растений подобие естественной среды обитания. Обеспечьте им относительно тенистое место, защиту от сильного ветра, богатую органическим компостом почву, частый полив – и вот уже они почувствуют, что оказались в своей среде и отблагодарят вас за усилия. Что касается перемещения их внутрь помещений, то это тоже можно делать, но об этом – в другой раз.

Диффенбахия и не только

Моя любимица среди подобных растений – диффенбахия, также известная по-английски как Dumb cane. Особенно мне нравится разновидность Tropic Snow за ее бледно-зеленые листья, которые я нахожу более приятными глазу, что обычные темно-зеленые в крапинку. Диффенбахия очень активно растет, и ее мясистые широкие листья могут достигать до 30 см в длину и даже больше. Растение любит влажную богатую органикой почву, а не нравится ему постоянное солнце. Если выставить ее на прямые солнечные лучи, то листья вытянутся вверх, встав в защитную стойку, а со временем потеряют цвет и выгорят.

Близкой родственницей диффенбахии является аглаонема, которой нужны схожие условия. Ее эволюция также наградила широкими листьями с разными узорами. В Таиланде это растение веками выращивали «на удачу», а сейчас оно переживает новый период внимания к себе. Экзотические новые сорта могут стоить солидных денег, и зачастую в магазинах декоративных растений можно увидеть аглаонемы с изумрудной или даже розовой листвой. Впрочем, даже самый распространенный вид (Aglaonema pictum) вполне себе импозантен, благодаря трем оттенкам зеленого на каждом из листьев. Стоит отметить, что старые аглаонемы еще и более активно растут, нежели новые гибриды: стоящая в моем «гараже» аглаонема вытянулась не меньше, чем на два метра. К тому же, как и диффенбахия, этот растение охотно пускает новые корни, если вдруг побег окажется горизонтально лежащим на грунте.

В отличие от двух приведенных выше видов, спатифиллюмы привлекают садоводов не только яркой листвой, но и тем, что они иногда цветут, поскольку вид относится к семейству лилий. Еще одна причина популярности – относительная терпимость к чистоте воздуха, что позволяет растению хорошо чувствовать себя и в помещении, и на улице. Его можно высаживать и без горшка. В таком случае спатифиллюм быстро распространится по площади, если, конечно, грунт будет влажным и плодородным, а освещение – щадящим.

Ксантосомы, по моему личному опыту, выращивать несколько сложнее, нежели перечисленные выше растения. Эти уроженки Южной Америки относится к тому же роду ароидных, что и аглаонема, но в отличие от своего ядовитого родственника, вполне безвредны, а их листья изначально даже использовались как источник крахмала.

Наконец, хочется упомянуть низкорастующие линдении со стреловидными листьями с ярко выраженными белыми прожилками. Очень красивые! Если решите украсить свой участков ими, помните, что это растение нуждается во влажной почве. Не забывайте поливать и защищать их от прямого солнца.

Позже мы еще раз поговорим обо всех этих растениях, когда дойдет до выращивания цветов в помещениях.

Патрик Кэмпбелл пишет о садоводстве на Пхукете уже около десяти лет. Его сайт: patrickaccampbell.wordpress.com. Электронная почта: drpaccampbelll@gmail.com