Зеленый дом: Цветы в горшках, которым не страшно любое солнце Патрик Кэмпбелл рассказывает о том, какими растениями можно украсить те части своего сада, где почти не бывает тени. 12 Августа 2017 12:00:00 Казалось бы, какой смысл выращивать растения в горшках, если можно разбить полноценный сад? Горшечные растения требуют ухода и частого полива, а зачастую могут и перерасти размер самих горшков. Да, все это верно, верно и еще раз верно. Но что делать тем, кто живет в кондоминиуме с одним лишь скромным балконом или снимает таун-хаус, где нет ничего, кроме зацементированной площадки перед входом? В этих случаях только горшечные растения позволят устроить себе миниатюрный садик и украсить дом. Хотя у меня на участке есть полноценные цветочные клумбы, от горшков я тоже не отказываюсь. Прежде всего, дело в том, что горшки просто перемещать с места на место, а стратегически расположенные растения позволяют оживить такие скучные места, как парковочная зона или внешний забор. Непосредственно у меня горшки расположены у бассейна и сглаживают его слишком прямоугольные очертания. Слово «озеленение», пожалуй, будет неточным, если речь идет о горшечных растениях в Таиланде, поскольку тайцы обожают цветущие кустарники с соцветиями ярких красок. Их горшки буквально взрываются смесью красного, розового, белого, желтого и так далее. Отчасти это объясняется тем, что именно такие кусты превосходно себя чувствуют и максимально «раскрываются» на солнце. Номер один в этом списке – королева цветущих кустарников Euphorbia milii, одна из разновидностей молочая родом с Мадагаскара. Этот кустарник с легкостью переносит все особенности пхукетского климата, цветет в течение всего года и не требователен к качеству почвы. Большинство цветочных растений начинают вянуть после пары дней на жарком солнце, но не этот молочай. Критики могут припомнить Euphorbia milii его ядовитый млечный сок, скупую листву и острые колючки (вплоть до того, что из молочая можно вырастить непроходимую живую изгородь). Но с другой стороны, насколько же красочное и неприхотливое это растение! В особенности мне нравится одна из его миниатюрных версий, с небольшими алыми цветками и не увядающей зеленой листвой. Это настоящее сокровище. Еще одно сразу приходящее на ум растение – пустынная роза Adenium obesum, известная в Таиланде как чуан чом. Растет роза довольно медленно и стоит на рынках недешево, но несмотря на это, Adenium obesum – частое украшение тайских домов и общественных учреждений. Ее цветы имеют вид рожка или воронки и бывают разных цветов, наиболее распространенные – алый и розовый с белой серединкой. Как и Euphorbia milii, этот кустарник цветет круглый год и хорошо переносит засуху, поскольку его родина – арабские страны. Если не забывать его поливать и подкармливать, то Adenium obesum будет радовать и зеленой листвой, и яркими цветами. Но если лишить кустарник воды на продолжительный период, то от большинства листьев он избавится и потребуется время, чтобы они отросли заново. Еще один трюк – раз в неделю поворачивать горшок новой стороной к солнцу, чтобы растение имело симметричную форму. При необходимости пустынную розу можно подрезать. И не забывайте, что Adenium obesum и Euphorbia milii отлично размножаются черенками. Просто дайте черенку пару дней, чтобы застывший млечный сок надежно запечатал место среза, а затем высаживайте в песчаный суглинок. Кстати о почве. Если речь зашла о растениях, которые не боятся сложных условий, то нельзя не отметить всевозможные кактусы, суккуленты, «воздушные растения» вроде орхидей и, конечно же, бугенвиллию (Bougainvillea spectabilis или фынг фа по-тайски). Если выделить бугенвиллии достаточно просторный горшок, то через некоторое время вы убедитесь, что она полностью оправдывает свое латинское название. Доказательство тому можно найти в каждом пхукетском цветнике, где встречаются по-настоящему впечатляющие бугенвиллии с соцветиями сразу четырех-пяти цветов. Некоторые из таких растений стоят по несколько тысяч бат, а с учетом того, что они хорошо переносят подрезание веток, опытный садовод может придать им оптимальную форму. Как и в случае с Adenium obesum и Euphorbia milii, от обильного полива Bougainvillea spectabilis лучше воздержаться, иначе растения уйдет в листья в ущерб цветам. Четверый подходящий кандидат для выращивания в горшке – это Solenostemon или колеус. Единственное его сходство с перечисленными выше растениями – любовь к солнцу, в остальном же у колеуса с пустынными кустами ничего общего нет. Он относится к тому же семейству, что и крапива, а одно из его главных достоинств – живописные двухцветные листья характерной «крапивной» формы. Устойчивость к засухе у него ниже, чем у других растений из нашего списка, так что не забывайте про полив и не выставляйте горшок в место, где его будет ждать постоянное пекло. Иначе колеус быстро сбросит свои замечательные листья. В целом же главный секрет выращивания цветов в горшках – это правильный выбор растения под созданные для него условия. Перечисленные выше кустарники и суккуленты оптимальны не только из-за устойчивости к жаре и нехватки воды, но и из-за компактной корневой структуры. Не пытайтесь выращивать в горшке бамбук. Патрик Кэмпбелл пишет о садоводстве на Пхукете уже около десяти лет. Его предыдущие публикации по этой и другим темам можно найти на patrickaccampbell.wordpress.com. Задать Патрику вопрос можно по эл. почте drpaccampbelll@gmail.com. Добавьте новостную ленту на свой сайт Владельцам дронов дали 90 дней на регистрацию устройств в NBTC Всенародная скорбь в Таиланде Рыбалка возвращается в ноябре Ужин от семи шефов в Paresa Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus