Зеленая энергия по доступной цене

Многие знают меня как представителя Island Technology, другие – как юриста, а третьи как специалистку по возобновляемой энергетике, котoрой я занимаюсь в последнее время после основания нового бизнеса Smarter Energy Solution в 2019 году.

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Современные солнечные панели демонстрируют отличную производительность и быстро окупают себя, иногда всего за три-четыре года.

Современные солнечные панели демонстрируют отличную производительность и быстро окупают себя, иногда всего за три-четыре года.

Я прожила на Пхукете 20 лет и видела множество изменений, связанных с ростом: увеличение численности населения, увеличение потребления энергии на фоне повышения уровня жизни, рост загрязнения окружающей среды, а также очевидные изменения климата, выражающиеся среди прочего в более жарких сухих сезонах, оставлявших водохранилища полностью пустыми.

Чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю и все больше скучаю по добрым старым дням, которые проводила в деревне у дедушки. Я помню ту простую жизнь: свежую рыбу прямиком из моря, яйца из курятника, воду из колодца, овощи с бабушкиного огорода. Я испытываю ностальгию по тем временам. Мои бабушка и дедушка не были богатыми людьми, но их жизнь была счастливой и здоровой... Это была жизнь в гармонии с природой.

В какой-то момент у меня у самой появилось желание найти путь к подобной жизни, начать помогать природе и понять, почему же мы все-таки продолжаем разрушать окружающую среду.

Мир меняется, а сами мы должны жить в ногу со временем. Я не призываю никого вернуться на 100 лет назад. Но я хочу, чтобы люди просто поняли, что они могут жить современными жизнями, лишь немного изменив привычки.

Я впервые заинтересовалась солнечной энергией 12 лет назад, но тогда стоимость оборудования была слишком высока. В 201 году я снова вернулась к вопросу о том, как обеспечить свой дом чистой энергией, и поняла, что могу не только существенно сократить расходы на электричество, но и помочь планете, сократив выбросы углекислого газа в атмосферу. Затем я решила пойти дальше и начала посещать профильные семинары и выставки, по итогам чего убедилась, что готов начинать работу и набирать в свою компанию специалистов, занимающихся этой фантастической технологией.

Современные солнечные панели демонстрируют отличную производительность и быстро окупают себя, иногда всего за три-четыре года! Это примерно как банковский депозит, который за четыре года удваивает ваши вложения... Годовая доходность – 25%. Так что вложение в солнечные панели на крыше – это помощь не только планете, но и собственному кошельку. После четырех лет лет генерируемое за счет солнца электричество становится полностью бесплатным!

Smarter Energy Solution Co., Ltd. – новая компания с современным специалистами и инженерами в сфере солнечной энергетики, причем значительная часть коллектива – выходцы из Island Technology.

Мы находимся в постоянном поиске новых и более эффективных технологий, чтобы обеспечить наших клиентов самыми лучшими и изготовленными индивидуально под их потребности системами. Мы находимся в постоянном контакте с одними из лучших и самых надежных поставщиков солнечных панелей и инверторов, а также изо всех сил работаем над тем, чтобы солнечная энергия была финансово доступна всем и каждому. Наши системы систематически проверяются независимыми инженерами и сертифицированы государственными ведомствами, такими как РЕА (Управление энергоснабжения) и Комиссия по регулированию в сфере энергетики.

Но самое лучшее заключается в том, что мы гарантируем производительность своих систем. Если эффективность не соответствует обещанной, то мы доведем ее до заявленной за свой собственный счет.

Также мы предлагаем превосходные налоговые льготы компаниям, инвестирующим в возобновляемую энергетику.

Кроме того, недавно мы завершили тестирование новых литий-полимерных аккумуляторов (LiFePO4) для удовлетворения спроса на энергию в темное время суток и предоставляем 10-летнюю гарантию.

В ближайшем будущем мы начнем работу над организацией зарядных станций для долгожданного электрического транспорта, а также нового поколения комплексных систем солнечного освещения улиц и придомовых территорий.

Так что если вы тоже находитесь на пути к ответственному отношению к энергии и природе, то связывайтесь с нами и мы обсудим оптимальное решение непосредственно для вас.

- Аутчараван Пратумван (Гэй)

Аутчараван Пратумван (Гэй), управляющий директор Smarter Energy Solution Co Ltd. Эл. почта: gay@smarterenergysolution.com. Тел: 081-897-4180, 076 322 095-7. Факс: 076 322 098. Сайт: www.smarterenergysolution.com.