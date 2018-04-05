Здание администрации провинции достроит новый подрядчик

Власти Пхукета разорвали контракт с подрядчиком, который вел строительство нового здания Provincial Hall в Пхукет-Тауне, и готовятся к приему заявок от других компаний, желающих достроить объект.

5 Апреля 2018 11:04:40

О разрыве контракта с компанией Chun Eaw Co Ltd., которая до недавнего момента строила новое здание Provincal Hall, сообщила 5 марта PR-служба администрации провинции Пхукет. Контракт был разорван на фоне несоблюдения подрядчиком графика строительства.

«Сейчас мы пытаемся установить сумму, которая потребуется на завершение проекта. Она будет установлена в качестве средней суммы контракта при выборе нового подрядчика», – цитирует PR-служба слова вице-губернатора Тхаворнвата Конгкэу.

По словам вице-губернатора, новый подрядчик должен быть выбран к маю. О том, когда планируется завершить строительство, господин Конгкэу ничего не сказал. Изначально предполагалось, что объект будет сдан до конца мая 2017 года. Подробнее о проблемах строительства читайте здесь.

