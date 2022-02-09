Заявку на Thailand Pass рекомендовано подавать минимум за неделю до поездки

Власти Таиланда пересмотрели механизм выдачи разрешений на посещение страны, известных как Thailand Pass. Если раньше заявку можно было подать прямо перед вылетом, то теперь рекомендуется делать это за семь дней, а абсолютный минимум – за сутки. Соответствующее уведомление опубликовал Phuket Info Center, официальный канал информации пхукетского офиса Министерства внутренних дел.

9 Февраля 2022, 03:09 PM

Фото: Phuket Info Center

«Чтобы обеспечить достаточное время для осуществления регистрации и одобрения заявки в системе Thailand Pass и избавить путешественников от необходимости менять расписание поездки, система Thailand Pass не принимает заявки на регистрацию меньше, чем за день до даты вылета (для обеспечения беспроблемной поездки настоятельно рекомендуется планировать путешествие за семь дней)», – говорится в уведомлении от 9 февраля. При этом сами изменения вступили в силу двумя днями ранее.

«В случае экстренной поездки, пожалуйста, направляйте запросы и сопроводительные документы на электронную почту testgo@consular.go.th», – добавил официальный канал Министерства внутренних дел.

В уведомлении говорится, что стандартное время одобрения заявки в системе Thailand Pass составляет от трех до семи дней. По этой причине власти и рекомендуют начинать процесс за неделю до даты поездки или еще раньше.

При этом в том же уведомлении отмечается, что в случае отказа по причине недостающих документов или других проблем с бумагами заявить получит оповещение на электронную почту тоже в течение семи дней.

Таким образом подготовку к поездке действительно надо начинать минимум за неделю до даты вылета.

Согласно уведомлению, для посещения страны по перезапущенной с 1 февраля схеме Test & Go для вакцинированных туристов нужно следующее:

- Паспорт с тайской визой (если виза требуется);

- Сертификат о вакцинации;

- Страховка с минимальным покрытием медицинских расходов в размере от 50 тыс. долл. США (не требуется от граждан Таиланда или иностранцев, имеющих тайскую социальную страховку или сертификат от работодателя);

- Оплата отеля SHA Extra+ / AQ на две ночи (первый день и пятый день);

– День один: оплата отеля, трансфера из аэропорта и ПЦР-теста;

– День пять: оплата отеля и второго ПЦР-теста.

В уведомлении приводится следующий процесс одобрения заявки на Thailand Pass:

После подачи заявки персонал забронированного вами отеля проверит действительность брони (номер на первый и пятый дни + трансфер из аэропорта + два ПЦР-теста). После верификации отелем ваша заявка на регистрацию будет передана сотрудникам Департамента эпидемиологии (DDC) для дальнейшего рассмотрения (включая сертификат о вакцинации и так далее).

– В случае неполного комплекта документов или несоответствующих документов отель отклонит заявки и направит на электронную почту уведомление с просьбой прислать недостающие документы. В случае возникновения вопросов на этом этапе, пожалуйста, обращайтесь напрямую в отель.

* Настоятельно рекомендуется бронировать отельное размещение (номер + трансфер из аэропорта + два ПЦР-теста) напрямую в отеле для ускорения процесса одобрения заявки отелем. *