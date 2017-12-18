Затруднение движения ожидается на перекрестке у Central Festival

Полиция Вичита предупредила о возможных проблемах с движением транспорта по Wichit Songkram Rd. в районе ТЦ Central Festival в течение этой недели.

18 Декабря 2017 09:07:44

Фото: The Phuket News

Как сообщил «Новостям Пхукета» лейтенант Сирипонг Вонгсанпхет из полиции Вичита, на нынешней неделе рабочие приступят к возведению пешеходного моста, который соединит ТЦ Central Festival со строящимся комплексом Central Phuket, находящимся на другой стороне Wichit Songkram Rd.

По словам лейтенант Вонгсанпхета, в течение недели движение по трассе будет ограничено, а с 23:00 четверга (21 декабря) по 6:00 пятницы (22 декабря) закрыто полностью.

Рекомендуемые маршруты объезда – по Soi Bang Yai (за комплексом Big C) и по Mueang Chao Fa Rd. (в районе дилерского центра Honda).