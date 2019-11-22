Зарубежные прибытия на Пхукет показали 18-процентный рост в октябре

Исследовательский центр Туристического управления Таиланда (ТАТ) зафиксировал значительный рост числа прибытий иностранных пассажиров в международный аэропорту Пхукета в октябре.

Новости Пхукета

23 Ноября 2019, 01:00 PM

В октябре аэропорт Пхукета принял более 400 тыс. зарубежных пассажиров. Фото: ТАТ

Согласно данным ТАТ, в за месяц в аэропорту было зафиксировано 409,3 тыс. прибытий из-за рубежа, что на 18,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, составлявшего 345,6 тыс.

Ведомство не указало, что стоит понимать под прибытиями в данном случае – всех пассажиров международных рейсов или прошедших через иммиграционный контроль в аэропорту Пхукета иностранцев. В англоязычной презентации ведомства используются слова International Passenger Arrival и International Tourist Arrival.

В беседе с The Phuket News президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Руктэнгам отметил, что возглавляемая им организация действительно ожидает, что турпоток на Пхукет в высокий сезон будет выше прошлогоднего. При этом господин Руктэнгам призвал не делать поспешных выводов непосредственно из октябрьских цифр.

«Нужно сравнивать турпоток за весь год, поскольку на показатели какого-то одного месяца могут влиять многие фактор. Прежде всего, мы не видим картины по национальностям прибывших туристов. В прошлом году остров принял 14,4 млн отдыхающих, в этом году мы ожидаем роста на 7-8%», – заявил господин Руктэнгам.

«Я могу объяснить октябрьский рост, но не могу по данным одного месяца объяснить, что это означает в масштабах всего года», – отметил глава РТА.

Господин Руктэнгам отметил, что сравнение октября нынешнего года с октябрем прошлого дополнительно осложняется тем, что год назад остро ощущались последствия июльского кораблекрушения, унесшего жизни 47 китайских туристов. Кроме того, октябрь в принципе является особым месяцем для китайского сегмента турбизнеса в связи с тем, что месяц открывается недельными каникулами в КНР, приуроченными к годовщине образования современного китайского государства.

В целом прогноз на высокий сезон у РТА позитивный. Как пояснил господин Руктэнгам, бронирования авиабилетов на Пхукет в четвертом квартале демонстрируют здоровую динамику. Ожидается, что прибывающий в аэропорт Пхукета пассажиропоток в этом высоком сезоне будет на 8-10% выше, чем в предыдущем.

«Впрочем, нам доступны данные только о пассажиропотоке через сам аэропорт. Мы не можем сказать, где в итоге будут отдыхать прибывшие туристы – на Пхукете или, к примеру, в Кхао-Лаке. Туристы из Китая или Индии, как правило, отдыхают непосредственно на острове, но европейцы могут бронировать отели и в Кхао-Лаке. По этой причине мы не знаем ничего наверняка, пока нет доступных для сравнения цифр по прибытиям с разбивкой на страны», – добавил президент РТА.

В опубликованных по итогам октября материалах ТАТ такая разбивка также отсутствует, притом что ведомство потрудилось указать пассажиропоток отдельно в каждый из дней октября.

Как отметил господин Руктэнгам, бронирования номеров во входящих в РТА отелях, также не демонстрируют негативной динамики.

«Мы проверили показатель предварительных бронирований номеров в прошлом месяце, и уровень заполняемости номерного фонда на четвертый квартал соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, так что мы ожидаем, что реальный показатель будет не ниже. Однако имейте в виду, что мы имеем доступ к данным по заполняемости номерного фонда только в 300 отелях, являющихся членами РТА. Так что эта статистика может не отражать картины по всем отелям острова в целом», – заявил господин Руктэнгам.

При этом глава РТА отметил, что прогнозирование заполняемости номерного фонда в последнее время стало более сложных процессом из-за изменения поведенческих моделей самих туристов. В современном мире путешественникам гораздо проще менять планы в последний момент, что они зачастую и делают.

«Раннего бронирования отдыха уже нет в том объеме, как раньше. И продолжительность поездок продолжает сокращаться», – развел руками господин Руктэнгам.