Запуск летающих фонариков и фейерверков пресекли в Патонге

Волонтеры OrSor («Белые слоны») по распоряжению администрации Кату пресекли несанкционированный запуск летающих фонариков и фейерверков на пляжe в Патонге, но никого не арестовали. Если раньше использование пиротехники было в принципе свободным, то сейчас допускается только с разрешения властей. Нарушителям грозит до 3 лет тюрьмы и/или до 60 тыс. бат штрафа.

Новости Пхукета

В Патонге изъяли фейерверки и летающие фонарики, но тех, кто планировал их запускать, не нашли. Фото: PR Phuket

В Патонге изъяли фейерверки и летающие фонарики, но тех, кто планировал их запускать, не нашли. Фото: PR Phuket

В Патонге изъяли фейерверки и летающие фонарики, но тех, кто планировал их запускать, не нашли. Фото: PR Phuket

В Патонге изъяли фейерверки и летающие фонарики, но тех, кто планировал их запускать, не нашли. Фото: PR Phuket

В Патонге изъяли фейерверки и летающие фонарики, но тех, кто планировал их запускать, не нашли. Фото: PR Phuket

В Патонге изъяли фейерверки и летающие фонарики, но тех, кто планировал их запускать, не нашли. Фото: PR Phuket

В Патонге изъяли фейерверки и летающие фонарики, но тех, кто планировал их запускать, не нашли. Фото: PR Phuket

Администрация округа Кату получила сообщение о возможном запуске летающих фонариков и фейерверков на пляже в Патонге. Как отметила PR-служба администрации Пхукета, власти получили «жалобы на группу лиц, ходящих по пляжу и продающих летающих фонарики и фейерверки, создавая неудобство для туристов и угрозу безопасности». На место событий были направлены «Белые слоны» из состава второго волонтерского подразделения администрации Кату, обеспечивающие сейчас порядок на Бангла-Роуд и в других туристических местах вместе с полицейскими или без них.

Осмотрев указанное место на пляже, волонтеры OrSor нашли летающие фонарики, некоторые из которых лежали на земле уже зажженными (на опубликованных фото этого не видно), а также спрятанные под деревьями фейерверки. Владельцы фонариков и пиротехники обнаружены не были, так что официальные лица изъяли нелегальные предметы, а их хозяев пока ищут.

Администрация провинции напомнила, что несанкционированное использование пиротехники и запуск летающих фонариков является нарушением распоряжения по провинции об обеспечении общественного порядка и безопасности. Подобные действия, осуществленные в общественных местах без разрешения властей, грозят наказанием в виде штрафа до 60 тыс. бат и/или тюремного заключения на срок до 3 лет.

Власти пообещали проводить постоянные проверки для пресечения запуска фонариков и фейерверков в дальнейшем.