Государственная транспортная компания Transport Co (BorKorSor) пересмотрела планы по возобновлению междугородних перевозок с 1 июня. Перевозки возобновяться не раньше июля.

Новости Пхукета

28 Мая 2020, 10:19 AM

Запуск автобусов Пхукет – Бангкок отложен. Фото: BorKorSor

Ранее в этом месяце BorKorSor заявляла, что автобусы между Пхукетом и столицей могут начать курсировать с 1 июня. Анонсированы были один ежедневный рейс с острова с отправлением в 6:45 утра и два рейса из Бангкока с отправлением в 6:00 (автовокзал Mor Chit 2) и 6:40 (автовокзал SaiTaiMai). На фоне продления чрезвычайного положения эти планы были отменены.

«Мы проинформируем пассажиров о возобновлении нормального транспортного сообщения», – заявила BorKorSor.

Также не состоится и запланированный на 1 июня запуск автобусов из Бангкока на Самуи и в Транг.