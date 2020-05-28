Запуск автобусов Пхукет – Бангкок отложен

Ранее в этом месяце BorKorSor заявляла, что автобусы между Пхукетом и столицей могут начать курсировать с 1 июня. Анонсированы были один ежедневный рейс с острова с отправлением в 6:45 утра и два рейса из Бангкока с отправлением в 6:00 (автовокзал Mor Chit 2) и 6:40 (автовокзал SaiTaiMai). На фоне продления чрезвычайного положения эти планы были отменены.
«Мы проинформируем пассажиров о возобновлении нормального транспортного сообщения», – заявила BorKorSor.
Также не состоится и запланированный на 1 июня запуск автобусов из Бангкока на Самуи и в Транг.