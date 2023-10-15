Запрет на ввоз колбасы в Таиланд остается в силе

Ввоз мясных изделий в Таиланд без санитарного контроля остается под запретом, о чем свидетельствуют регулярные отчеты кинологической службы Департамента животноводства (DBD), изымающей в аэропортах колбасу, бекон и другую продукцию, которую пассажиры пытаются везти через границу в багаже. В некоторых случаях речь идет о паре батонов сервелата у условного пассажира «Аэрофлота», в других – о десятках килограммов мясных изделий. Инспекторы Бигли, как называют поисковых собак DBD, обнюхивают чемоданы на лентах, выявляя незаконное содержимое, даже если оно в герметичной заводской упаковке. Впрочем, самих биглей слишком мало, чтобы досматривать весь поток. Запрет на ввоз свинины и другого мяса остается всеобщим, но его реализация – выборочной.

Новости Пхукета

Напоминание о запрете на ввоз свинины в Таиланд опубликовала 14 октября страница Phuket Info Center, сопроводившая пост фотографиями изъятия впечатляющей партии «нежных сочных» сырных сосисок в аэропорту Suvarnabhumi. К фотографиям страница приложило .jpg-версию баннера DLD о запрете, причем сразу на пяти языках – тайском, китайском, английском, лаосском и вьетнамском.

Русского языка в списке не было, но как убедились «Новости Пхукета», русскую колбасу в Таиланде изымают так же, как вьетнамскую или китайскую. Запрет на ввоз свинины без санитарного контроля распространяется на продукцию из любой страны, да и одной свининой не ограничивается.

Фотографии, которыми поделилась страница Phuket Info Center, были сделаны в Suvarnabhumi в пятницу, 13 октября. В этот день один из «Инспекторов Биглей» выявил в багаже филиппинского пассажира впечатляющие 31 кг свиных сосисок. Объем изъятой продукции позволяет предполагать, что речь шла именно о контрабанде, но подробности возбужденного дела (если оно было возбуждено) неизвестно.

В тот же день или днем ранее кинологи из DLD Quarantine and Inspection K9 Unit изъяли еще одну партию мясных продуктов из филиппинской Манилы, где фигируровала не только свинина. Точный объем указан не был, но на фото запечатлены несколько килограммов бекона, сосисок и стейковой говядины.

Ровно за месяц до этого, 13 сентября, служба K9 (или D-QIK 9, как написано на униформе биглей) изымала русскую контрабанду – два с половиной батона сырокопченой «Австрийской» и батон варено-копченой «Светской» от производителя «Охотный ряд». Также в чемодане нашли квас «Царские припасы», но его Таиланд пока не запрещал.

О нарушителе известно, что он прилетел в Бангкок из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU 272. О том, оштрафовали ли его или просто ограничились изъятием колбасы, информация отсутствует. На странице D-QIK 9 регулярно публикуются фото сотрудников на фоне посвященного запрету постера, но о возможном наказании за попытку провоза контрабандного сервелата в тексте ничего не говорится.

«Внимание! Не ввозите свинину! ASF – африканская чума свиней. Запрещено ввозить свинину, сосиски, бекон и другие мясные продукты в Таиланд без получения разрешения от DLD. Нарушителя, уличенным в попытке ввоза этих продуктов в Таиланд без разрешения, может грозить преследование по закону», – предупреждает постер.

В качестве «закона» упоминается Закон о животных эпидемиях от 2015 года, однако о правоприменительной практике информации нет. С высокой вероятностью можно предположить, что большинство продуктов из России должны быть чистыми и не грозить Таиланду вспышкой ASF, но запрещен ввоз любой свинины независимо от того, как контроль она проходила на месте производства.

Все публикации DLD Quarantine and Inspection K9 Unit посвящены работе «Инспектором Биглей» в Suvarnabhumi, однако существенную роль в появлении запрета на ввоз «Светской» и «Австрийской» сыграл Пхукет. Это произошло порядка четырех лет назад.

В конце 2019 года Всемирная организация по охране здоровья животных (WOAH) объявила о вспышке ASF в 15 странах мира, включая несколько европейских и африканских государств, а также Россию и Китай. Для большинства из них болезнь не была новой, однако Таиланд с ней до этого не сталкивался, а перспектива уничтожения поголовья свиней на всех фермах в зоне вспышки пугала.

25 декабря Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) выпустило предписание о карантине для всей свинины из 15 стран, упомянутых WOAH. А через три недели, 16 января, в аэропорту Пхукета приземлился турист из Китая с колбасой в багаже. Мясные изделия были изъяты и отправлены в лабораторию. Анализ на африканскую чуму свиней оказался положительным.

«Сейчас мы проводим строгие проверки всех поступающих из-за рубежа продуктов из свинины. Если их не проверять, ASF может нанести серьезнейший удар по нашему свиноводству», – говорил господина Соравит Тхането, возглавлявший тогда DLD. Чиновник не уточнял, насколько серьезным мог быть удар. Но согласно стандартам большинства стран мира при вспышке ASF на одной свиноферме Пхукета пришлось бы уничтожить всех свиней на острове до последнего поросенка и полностью зачистить все возможные следы заболевания.

В отличие от COVID-19, который был завезен в Таиланд примерно в те же дни, от ASF страна до сих пор успешно защищается, благодаря пользующимся всеобщей любовью «Инспекторам Биглям». Страница DLD Quarantine and Inspection K9 Unit наглядно демонстрирует, что проверки туристического багажа на колбасу и бекон в Suvarnabhumi – ежедневная реальность, хотя, конечно, немногочисленные бигли могут обнюхать лишь малую часть чемоданов.

О том, как проводится досмотр на Пхукете, никакой информации нет, хотя остров сейчас принимает не меньше рейсов из колбасолюбивых России и Китая, чем Бангкок. С уверенностью можно сказать лишь, что запрет действует во всех аэропортах страны, и если попасться, то можно как минимум лишиться своей колбаски. А возможно – еще и заплатить штраф.