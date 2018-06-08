Заправка спидботов в Раваи привлекла внимание официальных лиц

Официальные лица прямо говорят о недопустимости заправки катеров из бочек на берегу.

8 Июня 2018 14:59:06

Заправка катеров в Раваи. Фото прислано в редакцию читателем

Пхукетский офис Министерства энергетики займется проработкой вопроса о создании безопасной заправочной инфраструктуры для туристических катеров у пирса в Раваи, но сперва вынесет предупреждение тем, кто заправляет спидботы способом, проиллюстрированным на фотографии выше.

Департамент энергетики вмешался в ситуацию после того, как в ведомство поступила жалоба от муниципалитета Раваи на то, что местные моряки заправляют свои спидботы общественно опасным способом. Для заправки на прибрежной дороге паркуется бензовоз или просто пикап с бочками в кузове, от которого затем протягивается к воде шланг.

Официальные лица подтвердили «Новостям Пхукета», что подобная практика является нарушением требований безопасности. Как уточнил глава Департамента энергетики Вирот Дамконг, попавших на фото нарушителей сперва вызовут для разъяснений.

«На прошлой неделе я получил заявление от муниципалитета Раваи с жалобой на то, как осуществляется заправка спидботов. То, что делают эти люди, является нарушение Закона об обороте топлива. Это видно по фотографиям, которые мне прислал муниципалитет. Подобное запрещено», – заявил господин Дамконг.

«Мы планируем вызвать всех причастных к заправке на набережной, включая самого заправщика, капитана спидбота, представителей туркомпании, чтобы предупредить о недопустимости подобного. Следующая часть плана – найти решение, которое позволило бы сделать заправку катеров контролируемой и менее опасной для окружающих. Мы подготовим проект организации небольшой заправочной станции для лодок в Раваи», – добавил он.

В беседе с «Новостями Пхукета» мэр Раваи Арун Солос заявил, что муниципалитет подключится к разрешению ситуации с заправкой катеров.

«У нас есть собственное муниципальное законодательство о защите чистоты пляжей, однако я хочу сперва дождаться действий пхукетского офиса Министерства энергетики. Заниматься подобными делами – их зона ответственности. Затем я полностью поддержу их», – заявил господин Солос. Название компании, которая была уличена в опасной заправке, он не назвал, поскольку «это сейчас не обязательно».

Палад муниципалитета Раваи Панни Ракнай также отметила, что местные власти ожидают действий министерства энергетики. При этом она подчеркнула, что штраф за разлив нефтепродуктов на побережье – до 10 тыс. бат.

«Но это уже находится в ведении полиции. Работники муниципалитета не могут никого задержать», – отметила госпожа Ракнай.

Директор Морского департамента Пхукета Сурат Сирисаят отказался отвечать на вопросы о заправке катеров в Раваи.