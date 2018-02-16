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Залив Майа на Пхи-Пхи закроют для лодок с июня по сентябрь

Залив Майа-Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле временно закроют для туристических судов для восстановления экосистемы. Попасть на считающийся достопримечательностью пляж можно будет только с суши (вставать на якорь катерам придется в соседней бухте).

Шела Рива

16 Февраля 2018 11:33:13

О том, что официальные лица планируют закрыть доступ лодкам в залив Майа на острове Пхи-Пхи-Ле, корреспонденту «Новостей Пхукета» сообщил глава национального парка Hat Nopparat – Mu Ko Phi Phi National Park Ворапот Ломлин.

При этом господин Ломлин подчеркнул, что словом «закрыть» в руководстве национального парка не пользуются.

«Залив Майа не будет закрыт для посещения. Словом «закрыть» мы не пользуемся. Просто в Майа-Бэй лодкам будет запрещено подходить к пляжу с моря в период с июня по сентябрь. Движение лодок в заливе будет полностью запрещено. Морской экосистеме и кораллам надо восстановиться. Туристы по-прежнему смогут посещать пляж, добираясь до него пешком от бухты в другой части острова, где лодкам будет разрешено вставать на якорь», – объяснил господин Ломлин.

Бухта, которую имел в виду глава нацпарка, находится на южном побережье Пхи-Пхи-Ле. Расстояние оттуда до Майа-Бэй составляет около 250 м.

Напомним, что ранее господин Ломлин также сообщал о планах ввести ограничение на число туристов, ежедневно посещающих Майа-Бэй. Впрочем, пока это лишь проект. Окончательного решения по вопросу о лимите еще не принято.

 

 
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