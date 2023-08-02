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Залив Майа-Бэй закрыли на два месяца

В заливе Майа-Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле началась анонсированная реабилитация экосистемы, которая продлится два месяца – с 1 августа и до 30 сентября включительно. Бухта из фильма «Пляж» снова откроется для посещения с 1 октября. Большие экологические каникулы протяженностью в три года пошли бухте на пользу, так что официальные лица стараются не разрушить результаты своего труда. На рифы вернулись акулы и другая морская фауна, стали лучше чувствовать себя кораллы, но чрезмерная эксплуатация достопримечательности может все это уничтожить.

Новости Пхукета

2 Августа 2023, 12:02 PM
Залив Майа-Бэй перед началом туристического сезона в октябре 2022 года. Фото: DNP

Залив Майа-Бэй перед началом туристического сезона в октябре 2022 года. Фото: DNP

Залив Майа-Бэй перед началом туристического сезона в октябре 2022 года. Фото: DNP

Залив Майа-Бэй перед началом туристического сезона в октябре 2022 года. Фото: DNP

Залив Майа-Бэй перед началом туристического сезона в октябре 2022 года. Фото: DNP

Залив Майа-Бэй перед началом туристического сезона в октябре 2022 года. Фото: DNP

Залив Майа-Бэй перед началом туристического сезона в октябре 2022 года. Фото: DNP

Залив Майа-Бэй перед началом туристического сезона в октябре 2022 года. Фото: DNP

Залив Майа-Бэй перед началом туристического сезона в октябре 2022 года. Фото: DNP

Залив Майа-Бэй перед началом туристического сезона в октябре 2022 года. Фото: DNP

Закрытые и открытые локации на Пхи-Пхи-Ле. Фото: Hat Noppharat Thara – Mu Koh Phi Phi National Park

Закрытые и открытые локации на Пхи-Пхи-Ле. Фото: Hat Noppharat Thara – Mu Koh Phi Phi National Park

Правита посещения Hat Noppharat Thara – Mu Koh Phi Phi National Park. Фото: DNP

Правита посещения Hat Noppharat Thara – Mu Koh Phi Phi National Park. Фото: DNP

Залив Майа-Бэй входит в состав национального парка Hat Noppharat Thara – Mu Koh Phi Phi National Park. На странице парку указывается, что закрытие достопримечательности преследует две цели: восстановление экосистемы и предотвращение рисков для туристов, связанных с морскими экскурсиями в низкий сезон. От Пхукета до Пхи-Пхи-Ле – порядка 45 км по морю, от Ао-Нанга – около 40 км. Происшествия с морскими судами в заливе Пханг-Нга – не редкость.

Нацпарк опубликовал карту, на которой отмечены три закрытые точки на острове Пхи-Пхи-Ле – это заливы Ао-Майа, Ао-Сама и Ао-Локо. Последние две бухты находятся на другой стороне острова от Майа и именно через них на знаменитый пляж должны попадать туристы. Швартовка в самой Майа-Бэй была запрещена в последние годы в любом случае.

Нацпарк Hat Noppharat Thara – Mu Koh Phi Phi National Park не уточнил, на каких условиях возобновится посещение Майа-Бэй в октябре. До закрытия пляж, как говорилось выше, был доступен только по суше. Кроме того, действовало ограничение на число посетителей (порядка 400 человек).

Массовый туризм едва не погубил Майа-Бэй, пока в 2018 году Министерство природы на уступило требованиям эконологов и не закрыло бухту на три года, большая часть которых пришлась на время пандемии.

После периода реабилитации пляж стал доступен на несколько месяцев в первой половине 2022 года, но затем Майю снова отправили на отдых к высокому сезону. Еще одно непродолжительное закрытие было в январе 2023 года, когда в бухте Сама доделывали пирс для приема туристических катеров. В саму Майа-Бэй, как говорилось выше, лодки больше не заходят.

В октябре 2022 года, когда Таиланд снимал последние коронавирусные ограничения для туристов, Департамент нацпарков (DNP) опубликовал следующую памятку с правилами для туристов:

  • Не купайтесь в бухте;
  • Не сходите с тропы по пути в бухту ради безопасности;
  • Не трогайте кораллы и других представителей морской фауны;
  • Не используйте крем от солнца, содержащий опасные для кораллов компоненты;
  • Не используйте пищевые контейнеры из пенопласта;
  • Не оставляйте после себя мусор;
  • Не кормите рыб в море;
  • Не запускайте дроны без разрешения;
  • Не швартуйтесь на кораллах, если вы на лодке.

За все перечисленные нарушения предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. бат до 100 тыс. бат, сообщил Департамент нацпарков. Однако тайское законодательство по основным из вышеперечисленных нарушений предусматривает и более жесткое наказание – до двух лет тюрьмы и/или до 200 тыс. бат штрафа.

 

 

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