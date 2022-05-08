Залив Майа-Бэй закроют на два месяца, чтобы дать природе отдых

Поток туристов в Таиланд по-прежнему очень далек от допандемийного, а равно и не велика и антропогенная нагрузка на природные достопримечательности. Впрочем, Министерство природных ресурсов и окружающей среды все равно решило, что заливу Майа-Бэй на Пхи-Пхи нужен отдых и объявило о закрытии бухты на два месяца для восстановления экосистемы.

Новости Пхукета

8 Мая 2022, 09:00 AM

С января 2022 года Майа-Бэй открыта для посещения, но с новыми правилами, исключающими «овертуризм». Фото: PR Krabi

Залив Майа-Бэй, открывшийся только в январе, будет закрыт в течение всего августа и сентября, поскольку его чувствительная экология нуждается в защите, сообщает Bangkok Post со ссылкой на Минприроды.

По словам министра Варавута Силпа-Арчи, легендарный залив с начала год посетило почти 100 тыс. человек, что в годы массового туризма было бы показателем одного месяца. Впрочем, именно массовый туризм в свое время и привел Майа-Бэй на грань краха.

«Мы можем сказать, что приняли правильное решение, когда ввели новые правила регулирования туристической активности на этом маленьком острове мирового класса. Было верным шагом запретить лодкам швартоваться перед пляжем и перенести точку входа на другую сторону острова», – заяви глава Минприроды.

При этом господин Силпа-Арча отметил, что в дни пиковой нагрузки в Сонгкран турпоток в Майа-Бэй составлял более 3 тыс. человек в день, то есть соответствовал показателям, которые были лета 2018 года. Хотя тогда в особые дни могло быть и 5 тыс., и 7 тыс. человек.

В упомянутом 2018 году залив Майа-Бэй был полностью закрыт для туристов, и морская система, как говорили специалисты, начала быстро восстанавливаться. В бухте начали расти новые кораллы, появились черноперые рифовые акулы, которых до этого долго не видели.

С января 2022 года бухта открылась для посещения, но уже с новыми правилами, исключающими бесконтрольный туризм. Количество гостей было ограничено уровнем в 380 человек в час и по предварительной записи, чтобы не нарушать баланса экосистемы. Туристическим лодкам было запрещено заходить в саму Майа-Бэй, доступ к ней было разрешен только по суши с другой стороны острова, от залива Сама. Купание в водах бухты также было запрещено.

Сейчас туристический бизнес Таиланда надеется на восстановление турпотока из-за рубежа, но у защитников Майа-Бэй эти перспективы вызывают опасения, поскольку властям придется справляться с возросшим числом запросом на посещение нацпарков, а система онлайн-бронирования до сих пор работает далеко не идеально.

При этом текущий прогноз предполагает, что уже по итогам 2022 года выручка нацпарков вырастет вдвое.