Залив Майа-Бэй открылся для туристов

Церемонию открытия залива провели губернатор провинции Краби Пхуттхипонг Сиримат и глава национального парка Hat Noppharat Thara – Mu Ko Phi Phi National Park Прамот Кэунам. Господин Кэунам заявил, что открытие залива является новогодним подарком для жителей и гостей страны.
«С каждым днем прибывает все больше иностранных туристов, все дневные слоты для посещения забронированы», – заявил господин Кэунам.
Бухта открыта для посещения с 7:00 утра до 18:00 вечера. Швартовка скоростных катеров в самом заливе запрещена, туристы прибывают на пирс на другой стороне острова.
Для посещения необходима регистрация в приложении QueQ, доступном в Google Play и App Store.
Господин Кэунам отметил, что закрытие бухты для посещения позитивно сказалось на экосистеме. В частности, в акваторию вернулись черноперые акулы.
Купание в бухте по-прежнему запрещено. Также от посетителей требуется соблюдение мер эпидемиологической безопасности.
«Кроме того, мы требуем, чтобы все посетители поддерживали пляж в чистоте», – добавил господин Кэунам.