С 1 января залив Майа-Бэй открылся для туристов. Одновременно на пляже могут находиться не более 375 человек, время пребывания – не более часа.

Новости Пхукета

6 Января 2022, 12:44 PM

Фото: Krabi PR

Церемонию открытия залива провели губернатор провинции Краби Пхуттхипонг Сиримат и глава национального парка Hat Noppharat Thara – Mu Ko Phi Phi National Park Прамот Кэунам. Господин Кэунам заявил, что открытие залива является новогодним подарком для жителей и гостей страны.

«С каждым днем прибывает все больше иностранных туристов, все дневные слоты для посещения забронированы», – заявил господин Кэунам.

Бухта открыта для посещения с 7:00 утра до 18:00 вечера. Швартовка скоростных катеров в самом заливе запрещена, туристы прибывают на пирс на другой стороне острова.

Для посещения необходима регистрация в приложении QueQ, доступном в Google Play и App Store.

Господин Кэунам отметил, что закрытие бухты для посещения позитивно сказалось на экосистеме. В частности, в акваторию вернулись черноперые акулы.

Купание в бухте по-прежнему запрещено. Также от посетителей требуется соблюдение мер эпидемиологической безопасности.

«Кроме того, мы требуем, чтобы все посетители поддерживали пляж в чистоте», – добавил господин Кэунам.