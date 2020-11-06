Залив из фильма «Пляж» могут открыть для туристов

Министерство природных ресурсов и окружающей среды рассматривает возможность открыть для посещения залив Майа-Бэй, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Соответствующее заявление сделал глава министерства Варавут Силпа-Арча в ходе инспекции данного залива. К настоящему моменту залив закрыт уже более двух лет для восстановления экосистемы, пострадавшей из-за избыточного туризма.

Новости Пхукета

6 Ноября 2020, 09:56 AM

Фото: DNP

На протяжении многих лет залив Майа-Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле был одной из самых популярных достопримечательностей провинции Краби. Ежедневно его посещали до 5 тыс. туристов, при том что, согласно оценкам специалистов, более 2,4 тыс. человек его экосистема выдержать не могла. В общей сложности за 2016 год залив посетили 1,38 млн туристов, а за 2017 год – 1,65 млн.

Говоря об открытии Майа-Бэй, господин Силпа-Арча подчеркнул, что теперь на посещение залива будут установлены жесткие лимиты – не более 350 человек в день. При этом туристическим катерам будет по-прежнему запрещено заходить в сам залив, доступ туда будет осуществляться только с суши, через залив Ло-Сама на другой стороне острова.

Согласно сообщению государственного новостного агентства NNT, план по открытию Майа-Бэй рассмотрит специальная экспертная комиссия. Если ее участники примут положительное решение, то залив откроется для посещения в следующем году.

Добавим, что в ходе визита в провинцию Краби министр Силпа-Арча также принял участие в открытии смотровой вышки на острове Хонг. Также в церемонии участвовали губернатор провинции Краби Китибоди Правитра и глава нацпарка Than Bok Khorani National Park Тхикхавут Срибурин.