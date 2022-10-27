Заключенным пхукетской тюрьмы провели медосмотр

Выездная команда медиков провела проверку состояния здоровья заключенных пхукетской тюрьмы (Phuket Provincial Prison) в Срисунтхорне. По этому поводу визит в исправительное учреждение нанесли губернатор Наронг Вунсиеу с супругой Ванди, сообщила 27 октября PR-служба провинции.

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Вместе с губернатором Вунсиеу и его супругой, возглавляющей местный офис Красного Креста, тюрьму в Банг-Джо посетил глава провинциального отделения Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун. Непосредственно медицинских работников выделили из своего штата больницы Vachira Phuket Hospital и Thalang Hospital.

В сообщении о медосмотре PR-служба отмечает, что губернатор поблагодарил медиков за выполнение работы и подчеркнул, что здоровье заключенных важно для властей. При этом в тексте указывается, что до этого в нынешнем году медосмотров в тюрьме не проводили.

При этом та же самая команда медиков, как пояснил доктор Кукиаттикун, осуществляет выездные медосмотры в деревнях и поселках в разных частях острова. Всего запланировано девять выездов. Среди оказываемых услуг были названы проверка женщин на онкологические заболевания груди, а также стоматология.

«Это означает, что жители посещаемых медиками деревень могут пройти профессиональный медицинский осмотр, как и заключенные тюрьмы», – заявил глава пхукетского офиса Минздрава.

Также в ходе визита в тюрьму в Банг-Джо заключенные получили наборы гуманитарной помощи. На фотографиях мешки с продуктами выглядят похожими на те, которые раздавали пострадавшим от наводнения жителям округов Кату и Мыанг-Пхукет в рамках распределения пожертвований от лица Королевской семьи. О том, как пхукетская тюрьма переживала период наводнений, ничего не сообщалось.