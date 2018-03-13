Задержанных 6 марта граждан Франции допросят до конца недели

Семеро граждан Франции, задержанных неделю назад по делу о вымогательстве, ждут возможности дать показания полиции и изложить свою версию событий. Произойти это должно до конца недели.

13 Марта 2018 15:11:16

Фото: Полиция Чалонга

О том, что полиция пока не взяла показаний у второй стороны в деле о похищении и вымогательстве, корреспонденту «Новостей Пхукета» сообщил подполковник полиции Чалонга Канан Сомрак. По словам офицера, полиция провела краткий допрос при задержании, но возможности записать полноценные показания семи задержанных граждан Франции у полицейских еще не было.

«Я не знаю, каким будет их заявление, пока не поговорю с ними. Я сделаю это на текущей неделе», – заявил подполковник 12 марта.

«Мне нужно поговорить с потерпевшей, чтобы получить от нее максимум информации, прежде чем она покинет Таиланд. Я не могу сейчас раскрыть детали сделанного ей заявления, поскольку некоторая информация до сих пор туманна. В этой истории много такого, что еще не ясно, и чего я не понимаю», – добавил офицер, сославшись на занятость другими делами.

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, что семеро граждан Франции были задержаны 6 марта за похищение соотечественницы и вымогательство. С тех пор иностранцы находятся под стражей в камерах изолятора при пхукетском суде.

Шеф полиции Чалонга рассказывал в тот момент, что потерпевшая в сопровождении сотрудников французского посольства явилась в полицейский участок и подала заявление, в котором сообщила о том, что была похищена, после чего ее родственников заставили переслать 5 тыс. евро, угрожая в противном случае расправиться с ней.

«Они забрали ее из развлекательного заведения на Бангла-Роуд в Патонге и на мотоцикле отвезли на Soi Yod Sanae в Чалонге около 5:00 утра 4 марта. Они обвинили ее в том, что она украла у них 5 тыс. евро, сняли видео с угрозами в ее адрес и отправили ее семье во Франции. От семьи они потребовали деньги. Ее семья была напугана и переслала требуемые 5 тыс. евро. Затем похитители отпустили женщину около полудня 4 марта», – пересказал заявление женщины шеф полиции Чалонга полковник Прачум Руатнгтхонг.

«Ее семья затем связалась с посольством Франции в Таиланде, сотрудники которого сопроводили потерпевшую в полицейский участок Чалонга для подачи заявления», – добавил он.

Вменяемое задержанным преступление попадает под статью 313 Уголовного кодекса Таиланда, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения и смертной казни (формально высшая мера наказания в Таиланде до сих пор не отменена).



