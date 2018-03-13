The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Задержанных 6 марта граждан Франции допросят до конца недели

Семеро граждан Франции, задержанных неделю назад по делу о вымогательстве, ждут возможности дать показания полиции и изложить свою версию событий. Произойти это должно до конца недели.

Новости Пхукета

13 Марта 2018 15:11:16

Фото: Полиция Чалонга
Фото: Полиция Чалонга

О том, что полиция пока не взяла показаний у второй стороны в деле о похищении и вымогательстве, корреспонденту «Новостей Пхукета» сообщил подполковник полиции Чалонга Канан Сомрак. По словам офицера, полиция провела краткий допрос при задержании, но возможности записать полноценные показания семи задержанных граждан Франции у полицейских еще не было.

«Я не знаю, каким будет их заявление, пока не поговорю с ними. Я сделаю это на текущей неделе», – заявил подполковник 12 марта.

«Мне нужно поговорить с потерпевшей, чтобы получить от нее максимум информации, прежде чем она покинет Таиланд. Я не могу сейчас раскрыть детали сделанного ей заявления, поскольку некоторая информация до сих пор туманна. В этой истории много такого, что еще не ясно, и чего я не понимаю», – добавил офицер, сославшись на занятость другими делами.

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, что семеро граждан Франции были задержаны 6 марта за похищение соотечественницы и вымогательство. С тех пор иностранцы находятся под стражей в камерах изолятора при пхукетском суде.

Шеф полиции Чалонга рассказывал в тот момент, что потерпевшая в сопровождении сотрудников французского посольства явилась в полицейский участок и подала заявление, в котором сообщила о том, что была похищена, после чего ее родственников заставили переслать 5 тыс. евро, угрожая в противном случае расправиться с ней.

«Они забрали ее из развлекательного заведения на Бангла-Роуд в Патонге и на мотоцикле отвезли на Soi Yod Sanae в Чалонге около 5:00 утра 4 марта. Они обвинили ее в том, что она украла у них 5 тыс. евро, сняли видео с угрозами в ее адрес и отправили ее семье во Франции. От семьи они потребовали деньги. Ее семья была напугана и переслала требуемые 5 тыс. евро. Затем похитители отпустили женщину около полудня 4 марта», – пересказал заявление женщины шеф полиции Чалонга полковник Прачум Руатнгтхонг.

«Ее семья затем связалась с посольством Франции в Таиланде, сотрудники которого сопроводили потерпевшую в полицейский участок Чалонга для подачи заявления», – добавил он.

Вменяемое задержанным преступление попадает под статью 313 Уголовного кодекса Таиланда, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения и смертной казни (формально высшая мера наказания в Таиланде до сих пор не отменена).

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Первые банкноты с Рамой X будут запущены в обращение в Таиланде 6 апреля
Первые банкноты с Рамой X будут запущены в обращение в Таиланде 6 апреля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
На Пхукете завершается регистрация участников ежегодного забега Supersports и Thanyapura
На Пхукете завершается регистрация участников ежегодного забега Supersports и Thanyapura
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.