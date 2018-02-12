The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Задержанная за хранение кораллов россиянка рассказала об обстоятельствах происшествия

Две туристки из россии, дожидающиеся суда на Пхукете, рассказали о происхождении кораллов, за хранение которых из задержали.

Новости Пхукета

12 Февраля 2018 12:43:27

Фото: DMCR
Фото: DMCR

20-летняя новосибирская студентка Лилия Карманова и ее 21-летняя подруга Полина Ликман были помещены под стражу пхукетской полицией 1 февраля, после возбуждения дела о незаконном хранении кораллов. В соответствии с тайским природоохранным законодательством, россиянкам грозит до 20 тыс. бат штрафа и/или до 1 года тюрьмы. Вердикт по делу еще не вынесен, но, как сообщали «Новости Пхукета» ранее, девушкам удалось выйти под залог и суда они дожидаются на свободе.

Пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) сообщил о задержании Лилии Кармановой 2 февраля. О том, что вместе с ней была задержана вторая россиянка (сейчас известно, что это Полина Ликман) стало известно позже в тот же день. Соответствующую информацию подтвердило посольство России в Таиланде.

В изначальном сообщении DMCR утверждалось, что сообщение о незаконном хранении кораллов поступило от одного из жильцов «бунгало». Сотрудники DMCR выехали на место событий, обнаружили на улице перед бунгало кораллы в целлофановом пакете и обратились в полицейский участок Карона. Затем россиянки были задержаны на основании ордера, выданного местным судом.

Неделю спустя новосибирскому новостному порталу НГС.НОВОСТИ удалось поговорить с Лилией Кармановой о произошедшем. В беседе с журналистами издания Лилия рассказала, что информацию в полицию передал не сосед, а хозяйка отеля Nan Inn Bungalow, где они с подругой проживали. Сами же кораллы и ракушки, за хранение которых девушкам грозит тюрьма и штраф, были приобретены на пляже у некого тайца. За сувениры Карманова и Ликман, заплатили 100 бат.

«Перед отъездом мы проштудировали, что нельзя вывозить из Таиланда и как себя вести. Так мы узнали, что, помимо прочего, нельзя вывозить необработанные ракушки и кораллы, при этом запрет не распространяется на купленные ракушки, их можно вывозить в качестве сувениров. Про то, что кораллы нельзя хранить, мы не знали, нас оповестили об этом только в полицейском участке», – заявила Карманова корреспонденту НГС.НОВОСТИ.

Как пишет издание, покупку увидела хозяйка бунгало, которая запретила хранить ракушки и кораллы в номере (поскольку «от пакета будет сильно пахнуть»), а также предупредила девушек о том, что у них могут возникнуть проблемы, если они попытаются вывезти сувениры из страны.

«Но так как мы знали, что купленные ракушки вывозить можно, мы не сильно беспокоились, – цитирует НГС.НОВОСТИ слова Кармановой.

Девушка рассказала журналистам, что на следующий день они с подругой решили помыть кораллы и ракушки чистящим средством, «чтобы хозяйка отеля не волновалась, что они могут пахнуть». Это хозяйку также не устроило, и Карманова с Ликман решили избавиться от сувениров.

«Все ракушки и кораллы мы сложили в пакет и оставили также во дворе, чтобы не разжигать новых конфликтов с хозяйкой», – пояснила Карманова.

Как пишет НГС.НОВОСТИ, отнести пакет на пляж девушки не успели – хозяйка отеля обратилась в компетентные органы. Узнав о визите полицейских в отель, россиянки отправились в полицейский участок Карона, где были арестованы.

Из рассказа Кармановой следует, что за решеткой девушки провели более суток. Затем в дело вмешался нанятый родителями адвокат, и россиянки вышли под залог. Сумма залога, по словам Кармановой, составила 150 тыс. бат, а не 40 тыс., как утверждал ранее представитель DMCR. Затем девушки заехали в Nan Inn Bungalow, чтобы забрать вещи.

«Там мы извинились перед хозяйкой отеля. Она нас простила, сказала, что поняла, что сама была не права, что сильно перегнула палку, вызвав полицию», – приводит НГС.НОВОСТИ слова Кармановой.

Карманова и Ликман должны предстать перед судом в течение 48 дней. Все это время девушкам придется провести в Таиланде, оплачивая расходы на питание и проживание из собственного кармана. Отец Полины Ликман – Григорий Ликман – уже написал на своей странице в сети «ВКонтакте» о том, что семьи были вынуждены взять кредиты на оплату соответствующих расходов.

«Нужны большие средства для урегулирования ситуации. Точных сумм мы называть не вправе, чтобы еще сильнее не ухудшить ситуацию. В новостях все описано очень оптимистично, на самом деле суммы гораздо больше», – написал господин Ликман. В публикации он указал номер банковского счета, на который можно перевести деньги, чтобы помочь россиянкам.

НГС.НОВОСТИ отмечает, что Лилия также опасается за свое место в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств. Если вуз сочтет, что девушка отсутствовала на занятиях без уважительной причины, ей придется «или лишиться бюджетного места, или оплатить пропущенные лекции». Издание указывает, что итоговая сумма расходов – включая проживание в Таиланде до суда и весьма вероятный штраф за хранение каналов – будет «неподъемной».

«Мы с Полиной и так очень благодарны своим родителям за помощь и поддержку, мы по ним сильно соскучились», – приводит НГС.НОВОСТИ слова Лилии Кармановой.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россиянин Сергей Медведев арестован в Таиланде по делу киберкриминальной группировки Infraud
Россиянин Сергей Медведев арестован в Таиланде по делу киберкриминальной группировки Infraud
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
Инцидент в Патонге привел к сливу в море неочищенных сточных вод
Инцидент в Патонге привел к сливу в море неочищенных сточных вод
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.