Задержанная за хранение кораллов россиянка рассказала об обстоятельствах происшествия

Две туристки из россии, дожидающиеся суда на Пхукете, рассказали о происхождении кораллов, за хранение которых из задержали.

12 Февраля 2018 12:43:27

Фото: DMCR

20-летняя новосибирская студентка Лилия Карманова и ее 21-летняя подруга Полина Ликман были помещены под стражу пхукетской полицией 1 февраля, после возбуждения дела о незаконном хранении кораллов. В соответствии с тайским природоохранным законодательством, россиянкам грозит до 20 тыс. бат штрафа и/или до 1 года тюрьмы. Вердикт по делу еще не вынесен, но, как сообщали «Новости Пхукета» ранее, девушкам удалось выйти под залог и суда они дожидаются на свободе.

Пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) сообщил о задержании Лилии Кармановой 2 февраля. О том, что вместе с ней была задержана вторая россиянка (сейчас известно, что это Полина Ликман) стало известно позже в тот же день. Соответствующую информацию подтвердило посольство России в Таиланде.

В изначальном сообщении DMCR утверждалось, что сообщение о незаконном хранении кораллов поступило от одного из жильцов «бунгало». Сотрудники DMCR выехали на место событий, обнаружили на улице перед бунгало кораллы в целлофановом пакете и обратились в полицейский участок Карона. Затем россиянки были задержаны на основании ордера, выданного местным судом.

Неделю спустя новосибирскому новостному порталу НГС.НОВОСТИ удалось поговорить с Лилией Кармановой о произошедшем. В беседе с журналистами издания Лилия рассказала, что информацию в полицию передал не сосед, а хозяйка отеля Nan Inn Bungalow, где они с подругой проживали. Сами же кораллы и ракушки, за хранение которых девушкам грозит тюрьма и штраф, были приобретены на пляже у некого тайца. За сувениры Карманова и Ликман, заплатили 100 бат.

«Перед отъездом мы проштудировали, что нельзя вывозить из Таиланда и как себя вести. Так мы узнали, что, помимо прочего, нельзя вывозить необработанные ракушки и кораллы, при этом запрет не распространяется на купленные ракушки, их можно вывозить в качестве сувениров. Про то, что кораллы нельзя хранить, мы не знали, нас оповестили об этом только в полицейском участке», – заявила Карманова корреспонденту НГС.НОВОСТИ.

Как пишет издание, покупку увидела хозяйка бунгало, которая запретила хранить ракушки и кораллы в номере (поскольку «от пакета будет сильно пахнуть»), а также предупредила девушек о том, что у них могут возникнуть проблемы, если они попытаются вывезти сувениры из страны.

«Но так как мы знали, что купленные ракушки вывозить можно, мы не сильно беспокоились, – цитирует НГС.НОВОСТИ слова Кармановой.

Девушка рассказала журналистам, что на следующий день они с подругой решили помыть кораллы и ракушки чистящим средством, «чтобы хозяйка отеля не волновалась, что они могут пахнуть». Это хозяйку также не устроило, и Карманова с Ликман решили избавиться от сувениров.

«Все ракушки и кораллы мы сложили в пакет и оставили также во дворе, чтобы не разжигать новых конфликтов с хозяйкой», – пояснила Карманова.

Как пишет НГС.НОВОСТИ, отнести пакет на пляж девушки не успели – хозяйка отеля обратилась в компетентные органы. Узнав о визите полицейских в отель, россиянки отправились в полицейский участок Карона, где были арестованы.

Из рассказа Кармановой следует, что за решеткой девушки провели более суток. Затем в дело вмешался нанятый родителями адвокат, и россиянки вышли под залог. Сумма залога, по словам Кармановой, составила 150 тыс. бат, а не 40 тыс., как утверждал ранее представитель DMCR. Затем девушки заехали в Nan Inn Bungalow, чтобы забрать вещи.

«Там мы извинились перед хозяйкой отеля. Она нас простила, сказала, что поняла, что сама была не права, что сильно перегнула палку, вызвав полицию», – приводит НГС.НОВОСТИ слова Кармановой.

Карманова и Ликман должны предстать перед судом в течение 48 дней. Все это время девушкам придется провести в Таиланде, оплачивая расходы на питание и проживание из собственного кармана. Отец Полины Ликман – Григорий Ликман – уже написал на своей странице в сети «ВКонтакте» о том, что семьи были вынуждены взять кредиты на оплату соответствующих расходов.

«Нужны большие средства для урегулирования ситуации. Точных сумм мы называть не вправе, чтобы еще сильнее не ухудшить ситуацию. В новостях все описано очень оптимистично, на самом деле суммы гораздо больше», – написал господин Ликман. В публикации он указал номер банковского счета, на который можно перевести деньги, чтобы помочь россиянкам.

НГС.НОВОСТИ отмечает, что Лилия также опасается за свое место в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств. Если вуз сочтет, что девушка отсутствовала на занятиях без уважительной причины, ей придется «или лишиться бюджетного места, или оплатить пропущенные лекции». Издание указывает, что итоговая сумма расходов – включая проживание в Таиланде до суда и весьма вероятный штраф за хранение каналов – будет «неподъемной».

«Мы с Полиной и так очень благодарны своим родителям за помощь и поддержку, мы по ним сильно соскучились», – приводит НГС.НОВОСТИ слова Лилии Кармановой.