Зачистка пляжа Фридом началась на Пхукете

На пляже Фридом началась ликвидация удобств для туристов и возвращение побережья к первозданному виду в рамках проекта по приведению территории Национального охраняемого лесного резерва в соответствующий этому статусу вид. Демонтаж стартовал 28 марта, на следующий день после того, как пляж проинспектировал глава четвертого регионального командования армии Таиланда генерал-лейтенант Санти Сакунтанак. Он прямо заявил о том, что пляжу Фридом должен быть возвращен первозданный вид, а любой бизнес на нем – ликвидирован.

Новости Пхукета

Генерал Сакунтанак посетил Пхукет и дал старте возвращению пляжа Фридом к первозданному виду. То есть без зонтиков и прочих удобств. Фото: Phuket Info Center

Генерал Сакунтанак посетил Пхукет и дал старте возвращению пляжа Фридом к первозданному виду. То есть без зонтиков и прочих удобств. Фото: Phuket Info Center

Генерал Сакунтанак посетил Пхукет и дал старте возвращению пляжа Фридом к первозданному виду. То есть без зонтиков и прочих удобств. Фото: Phuket Info Center

Генерал Сакунтанак посетил Пхукет и дал старте возвращению пляжа Фридом к первозданному виду. То есть без зонтиков и прочих удобств. Фото: Phuket Info Center

Генерал Сакунтанак посетил Пхукет и дал старте возвращению пляжа Фридом к первозданному виду. То есть без зонтиков и прочих удобств. Фото: Phuket Info Center

Генерал Сакунтанак посетил Пхукет и дал старте возвращению пляжа Фридом к первозданному виду. То есть без зонтиков и прочих удобств. Фото: Phuket Info Center

Генерал Сакунтанак посетил Пхукет и дал старте возвращению пляжа Фридом к первозданному виду. То есть без зонтиков и прочих удобств. Фото: Phuket Info Center

Генерал Сакунтанак посетил Пхукет и дал старте возвращению пляжа Фридом к первозданному виду. То есть без зонтиков и прочих удобств. Фото: Phuket Info Center

Генерал Сакунтанак посетил Пхукет и дал старте возвращению пляжа Фридом к первозданному виду. То есть без зонтиков и прочих удобств. Фото: Phuket Info Center

О начале демонтажа всех пляжных удобств на Фридоме сообщила вечером 28 марта страница Phuket Info Center, связанная с администрацией провинции Пхукет. Впрочем, опубликованы были только фотографии с коротким сопроводительным текстом.

«Пхукет – демонтаж! Пляж Фридом (Хад-Май-Нгао), территория Национального охраняемого лесного резерва в гряде холмов Наккерд на территории первого мубана района Карон., округа Мыанг-Пхукет, провинции Пхукет. Сегодня, 28 марта 2023 года, официальные лица из профильных ведомств организовали подготовку Фридом-Бич к превращению в рекреационную лесную зону. Предпринимательская деятельность запрещена», – говорится в публикации Phuket Info Center.

Глава четвертого армейского командования генерал Сакунтанак инспектировал западное побережье в тамбоне Карон 27 числа. Сперва офицер приехал на пляже Ката, а затем с моря осмотрел Фридом.

«Было четко объявлено, что Фридом-Бич – это охраняемая природная зона. Пляж должен содержаться в первозданном виде. Вести там бизнес запрещено всем без исключения. К нарушителям должно применяться максимально строгое наказание по закону», – заявил генерал Сакунтанак.

«Настало время установить протоколы по менеджменту ключевых туристических достопримечательностей. Очарование моря – это красивый пляж, чистая вода и панорамный вид, который ничего не закрывает. Если мы не начнем работу сейчас, то когда? Давайте не позволим пропасть работе предыдущих лет», – добавил офицер.

После инспекций глава четвертого армейского командования нанес визит губернатору провинции Наронгу Вунсеу. На встрече обсуждалось объединение усилий всех секторов ради достижения «удовлетворительных результатов» в природоохранной работе.

Также генерал Сакунтанак посетил штаб четвертого отделения Командования внутренних армий (ISOC) на Пхукете. Офицер произнес положенные слова поддержки, а также заявил о том, что ISOC должен становится частью местной жизни, потребностей и нужды, но при этом «не аффилироваться с мафиями и не брать взяток».