Забег на 10 миль собрал рекордное число участников

Около 4000 спортсменов приняли участие в четвертых ежегодных легкоатлетических соревнованиях 10 Mile International Run 2018 Phuket, прошедших 24-25 марта в спортивно-оздоровительном комплексе Thanyapura Health & Sports Resort.

26 Марта 2018 09:50:56

Около 4000 спортсменов приняли участие в 10 Mile International Run 2018 Phuket.

Программа соревнований 2018 года включала забеги на 10 миль, 5 миль и 3 мили, а также отдельный детский забег на 500 метров. Мероприятие торжественно открыл вице-губернатор Пхукета Снитъ Сривихок, говорится в пресс-релизе организаторов.

«Это были отличные два дня, и мы были счастливы увидеть, что так много людей пришли получить удовольствие на Supersports 10 Mile International Run 2018 Phuket. Мы побили прошлогодний рекорд по числу участников, и отзывы от них в очередной раз были очень обнадеживающими. Мы с нетерпением ждем следущих соревнований в будущем году, который планируем сделать еще более крупными», – заявил вице-президент Supersports по маркетинга Сирапорн Ваттана.

«Часть средств, собранных в ходе мероприятия, будет пожертвована храмовой школе Wat Mongkol Wararam School», – добавила она.

Президент Thanyapura Филипп граф фон Харденберг, в свою очередь добавил, что 10 Mile International Run – это «идеальный пример того, как можно объединить людей разного происхождения и разного уровня навыков на мероприятии ради здоровья и веселья».

Мужской забег на 10 миль в этом году выиграл Наттават Иннум из Таиланде, лучшей среди женщин была Маргарет Вангуй Нджугуна из Кении. На дистанции в 5 миль лучшим среди мужчин был британец Каллум Педрони, а среди женщин – тайская атлетка Срирунг Конгтхап. Победителями забега на 3 мили стали Эдвин Диксон и Надин Брелстафф из Великобритании. Результаты всех основных забегов можно найти на Sportstats.asia.