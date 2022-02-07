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За зоной пожара у Най-Харна установлено наблюдение

Пожарная служба муниципалитета Раваи взяла под плотное наблюдение склон холма на мысе Кратхинг, где в субботу (5 февраля) произошел лесной пожар. Муниципалитет хочет быть уверен, что возгорание не повторится.

Новости Пхукета

7 Февраля 2022, 07:03 PM
У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: Муниципалитет Раваи

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: Муниципалитет Раваи

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: Муниципалитет Раваи

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: Муниципалитет Раваи

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: Муниципалитет Раваи

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: Муниципалитет Раваи

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

У пляжа Най-Харн выгорело 50 рай кустарника и травы. Фото: PR Phuket

Также власти закрыли для доступа туристов скалистый выступ на мысе Кратхинг, откуда в субботу пришлось эвакуировать туристов, которые не могли выбраться на Най-Харн самостоятельно из-за отрезавшего путь огня. Об этом объявил мэр Раваи Арун Сорос.

В воскресенье пожарные обследовали территорию и убедились, что большинство очагов возгорания исчезли сами собой, когда огонь лишился пищи. При этом за все время пожара выгорело около 50 рай земли.

Как пояснил господин Сорос, пожарные потушили несколько последних горевших кустов, чтобы полностью остановить продвижение огня в направлении ближайшего курортного комплекса. Также было осуществлено противопожарное опахивание местности для защиты жилья.

«Работа была трудной из-за крутизны склона и скалистой почвы», – отметил господин Сорос.

По словам мэра, специалисты пока не озвучили причину изначального возгорания. Однако причина быстрого распространения пламени очевидна – трава на склоне холма высохла за сухие месяцы высокого сезона. Также свою роль сыграл и сильный ветер.

«В это время года дожди на Пхукете идут редко, в результате чего трава высыхает и становится прекрасным топливом для огня. Что касается причины пожара, то возможных вариантов всего два. Первый – естественное возгорание на фоне жаркой погоды и обилия высохшей травы. Второй – незатушенный сигаретный окурок», – заявил мэр Раваи.

 

 

 

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