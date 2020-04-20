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За все выходные на Пхукете не выявили ни одного нового случая COVID-19

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за воскресенье, 19 апреля, на острове не было подтверждено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В субботу новых случаев также выявлено не было.

Новости Пхукета

20 Апреля 2020, 10:17 AM
Сейчас в больницах Пхукета находятся 64 пациента с диагностированным коронавирусом. Фото: Phuket PR Department

Сейчас в больницах Пхукета находятся 64 пациента с диагностированным коронавирусом. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии по-прежнему составляет 192 человека.

Лечение в настоящий момент проходят 64 пациента, 127 благополучно выздоровели и покинули больницы, еще один пациент с COVID-19 скончался.

Результатов анализов на коронавирус ожидают 35 человек. Днем ранее таких было 33. Таким образом число пациентов под наблюдением выросло на два человека.

Добавим, что в настоящий момент повышенное внимание специалистов вызывает район Банг-Тао, где была зафиксирована вторая после Патонга вспышка заболеваемости. В эти выходные в Банг-Тао начался подомовой обход населения с проверкой жителей на симптомы пневмонии. Лиц с подозрением на COVID-19 отправляют в Thalang Hospital, где они сдают тесты на коронавирус и ожидают их результатов.

 

 

 

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