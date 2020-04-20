За все выходные на Пхукете не выявили ни одного нового случая COVID-19

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за воскресенье, 19 апреля, на острове не было подтверждено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В субботу новых случаев также выявлено не было.

Новости Пхукета

20 Апреля 2020, 10:17 AM

Сейчас в больницах Пхукета находятся 64 пациента с диагностированным коронавирусом. Фото: Phuket PR Department