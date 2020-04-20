За все выходные на Пхукете не выявили ни одного нового случая COVID-19

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии по-прежнему составляет 192 человека.
Лечение в настоящий момент проходят 64 пациента, 127 благополучно выздоровели и покинули больницы, еще один пациент с COVID-19 скончался.
Результатов анализов на коронавирус ожидают 35 человек. Днем ранее таких было 33. Таким образом число пациентов под наблюдением выросло на два человека.
Добавим, что в настоящий момент повышенное внимание специалистов вызывает район Банг-Тао, где была зафиксирована вторая после Патонга вспышка заболеваемости. В эти выходные в Банг-Тао начался подомовой обход населения с проверкой жителей на симптомы пневмонии. Лиц с подозрением на COVID-19 отправляют в Thalang Hospital, где они сдают тесты на коронавирус и ожидают их результатов.