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За Семь дней опасности на дорогах Таиланда погибли 386 человек

Таиланду удалось улучшить статистику по смертности в результате дорожных аварий в Сонгкран, однако на Пхукете ситуация оказалась прямо противоположной. Для острова Сонгкран стал худшим по числу смертей за последние годы.

Новости Пхукета

19 Апреля 2019, 10:39 AM
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

Согласно официальной статистике, которую приводит Bangkok Post, за неделю с 11 по 17 апреля на дорогах Таиланда было зафиксировано 3338 аварий (спад на 10% год к году), в которых пострадали 3442 человека (спад на 11,7%) и погибли 386 человек (спад на 7,7%).

Больше всего смертей было зафиксировано в Лопбури и Удон-Тхани (по 15). Совсем не было ДТП с погибшими в провинциях Краби, Пханг-Нга, Сукхотай и Анг-Тхонг. Лидером по числу аварий и количеству пострадавших стал Накхон-Сри-Тхаммарат (128 ДТП и 136 раненых).

Напомним, что на Пхукете за неделю с 11 по 17 апреля были зарегистрированы 33 дорожные аварии, в которых погибли пять человек и еще 34 получили травмы. По количеству погибших провинциях показала худший результат с 2013 года. При этом по числу ДТП и количеству раненых показатель оказался лучше среднего за последние годы.

 

 

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