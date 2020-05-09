За неделю на Пхукете не выявили ни одного нового случая COVID-19

Официальные лица в течение уже семи дней не фиксируют новых случаев заболевания COVID-19 на Пхукете. Последний раз новые случая вывлялись 1 мая.

Новости Пхукета

9 Мая 2020, 09:44 AM

Число пациентов с COVID-19 в больницах Пхукета снизилось на три человека. Фото: Phuket PR Department

Как сообщил в сегодняшнем отчете (9 мая) Пхукетский комитет по эпидемиологии, общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки не изменилось.

Всего заболели 220 жителей острова. Показатель остается таким же, как и 1 мая, когда были обнаружены три последних на текущий момент случая заражения.

Лечение от COVID-19 в настоящий момент проходит 31 пациент с подтвержденным диагнозом (против 34 днем ранее). Результатов анализов ожидают 52 человека (против 37 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 186 пациентов (плюс три человека к предыдущему дню).

За все время скончались от COVID-19 три человека: 64-летняя жительница Банг-Тао, 63-летняя владелица кафе из Патонга и 69-летний австралиец-отельер из Кхао-Лака. Еще один пациент с диагностированным вирусом умер от травм, полученных в дорожной аварии. В официальный список погибших от COVID-19 последний пациент не входит.

Добавим, что следующий этап смягчения введенных из-за коронавируса ограничительных мер ожидается 17 мая. Впрочем, официальные лица пока не уточнили, какие именно запреты могут быть сняты.