Ярмарки Lot 20 пройдут 4-6 ноября в Таланге

Пхукетский офис Министерства коммерции объявил о проведении следующей серии ярмарок Lot 20 на острове. В этот раз товары со скидками предложат жителям Таланга.

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Как и ранее, Министерство коммерции приводит в качестве примеров доступной продукции свинину по 160 бат, куриные ножки по 65 бат, яйца размера М за 95 за большую картонку, сахар по 20 бат за 1 кг. Кроме продуктов питания, на ярмарках предлагаются и товары для дома, такие как бытовая химия. Скидки гарантируются Министерство коммерции.

С 4 по 6 ноября ярмарки будут проходить в следующих шести локациях:

1. Общественный парк Sam Yaek Nai Yang в Саку;

2. Soi Phatthana 1 в тамбоне Тхепкрасаттри;

3. Мечеть Nurul Jannah в Банг-Ронге (Паклок);

4. Поселок Phuket Community Housing 2 в Срисунтхорне;

5. Офис соцобеспечения в четвертом мубане Чернг-Талей;

6. Офис административной организации Май-Кхао.

Ярмарки Lot 20 будут проходить во всех провинциях Таиланда вплоть до 12 ноября. Министерство коммерции выделило 500 млн бат, чтобы обеспечить продажу продукции по сниженным ценам по всей стране. Всего предлагаются около 80 разных товаров. Часы торговли – с 9:00 утра до 17:00 дня.