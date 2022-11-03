Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Ярмарки Lot 20 пройдут 4-6 ноября в Таланге

Пхукетский офис Министерства коммерции объявил о проведении следующей серии ярмарок Lot 20 на острове. В этот раз товары со скидками предложат жителям Таланга.

Новости Пхукета

4 Ноября 2022, 08:00 AM
Следующий раунд бюджетных ярмарок Lot 20 пройдет в Таланге. Фото: Офис Минкоммерции на Пхукете

Следующий раунд бюджетных ярмарок Lot 20 пройдет в Таланге. Фото: Офис Минкоммерции на Пхукете

Следующий раунд бюджетных ярмарок Lot 20 пройдет в Таланге. Фото: Офис Минкоммерции на Пхукете

Следующий раунд бюджетных ярмарок Lot 20 пройдет в Таланге. Фото: Офис Минкоммерции на Пхукете

Как и ранее, Министерство коммерции приводит в качестве примеров доступной продукции свинину по 160 бат, куриные ножки по 65 бат, яйца размера М за 95 за большую картонку, сахар по 20 бат за 1 кг. Кроме продуктов питания, на ярмарках предлагаются и товары для дома, такие как бытовая химия. Скидки гарантируются Министерство коммерции.

С 4 по 6 ноября ярмарки будут проходить в следующих шести локациях:

1. Общественный парк Sam Yaek Nai Yang в Саку;

2. Soi Phatthana 1 в тамбоне Тхепкрасаттри;

3. Мечеть Nurul Jannah в Банг-Ронге (Паклок);

4. Поселок Phuket Community Housing 2 в Срисунтхорне;

5. Офис соцобеспечения в четвертом мубане Чернг-Талей;

6. Офис административной организации Май-Кхао.

Ярмарки Lot 20 будут проходить во всех провинциях Таиланда вплоть до 12 ноября. Министерство коммерции выделило 500 млн бат, чтобы обеспечить продажу продукции по сниженным ценам по всей стране. Всего предлагаются около 80 разных товаров. Часы торговли – с 9:00 утра до 17:00 дня.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Новые слушания по вопросу о марине в Ао-Кунг прошли на Пхукете
На перевал Кату-Патонг планируют пустить автомобили в тестовом режиме
Синоптики выпустили метеорологическое предупреждение по Пхукету
Первый рейс Qanot Sharq из Ташкента прибыл на Пхукет
Власти зачистили Лайан от пляжного бизнеса
Полиция напоминает об объездах кольцевой развязки в Чалонге
В четырех барах выявили нарушения правил продажи алкоголя
Ярмарка ОТОР продолжается в Сапан-Хине
На Пхукете предотвратили новое самоубийство на мосту на материк
«Аэрофлот» планирует рейсы в Таиланд из Сибири и с Дальнего Востока
Альтернативную дорогу в Патонг начали прокладывать из Кату
Пхукетские призывники отправились к местам службы
Питона длиной в 4,5 метра поймали в районе Памятника Героиням
В Афинах арестовали грека, разыскиваемого за убийство жены на Пхукете
Отключение воды запланировано в Паклоке и Срисунтхорне

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 