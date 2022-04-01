Ярмарка Roi Rim Ray пройдет на мосту Sarasin

Очередная ярмарка из серии Roi Rim Lay пройдет на историческом мосту Sarasin Bridge перед Сонгкраном. Двухдневное мероприятие впервые состоится в Май-Кхао, заявленные властями даты – 11 и 12 апреля.

Новости Пхукета

Проведение ярмарки на пешеходном мосту было анонсировано 31 марта на пресс-конференции с участием министра туризма и спорта Пхипхата Ратчакитпракарна, который как раз в то время находился с визитом на Пхукете. До этого мероприятия Roi Rim Lay не удостаивались внимания лиц подобного уровня.

Также на встречу с прессой приехали губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, президент административной организации тамбона Май-Кхао (OrBorTor) Саравут Сисакхрам и другие официальные лица.

Анонсируя фестиваль, господин Сисакхрам напомнил, что его главная цель – финансовое поддержать жителей Пхукета, лишившихся источников заработка из-за вызванного пандемией падеия турпотока. К этому фактору недавно добавились последствия российской спецоперации в Украине, что еще больше усугубило ситуацию, сорвав запланированное восстановление отрасли. Также на турпотоке сказывается и то, что, как отмечает сам турбизнес, Таиланд сейчас более закрыт для отдыхающих, недели некоторые из соседних стран.

Организаторы Roi Rim Lay на мосту Sarasin надеются, что ярмарка поможет заработать фермерам, производителям морепродуктов, прочим предпринимателям. Впрочем, ничего не говорится о том, как именно туристов будут привлекать в Май-Кхао – на ярмарку гостям придется ехать целенаправленно.

Как и в случае с фестивалем на пляже Най-Янг, на мероприятии в Май-Кхао обещают местную кухню. Однако в этой роли будут выступать не лобстеры, а жареные цикады и местный овощ линхан. Из последнего обычно готовят карри с кокосовым молоком и крупными креветками.

Добавим, что ранее ярмарки Roi Rim Lay уже проходили в самых разных местах – как туристических, так и не очень.