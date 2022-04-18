Ярмарка Roi Rim Lay прошла в Раваи

Очередное мероприятие из серии Roi Rim Lay прошло в Раваи с 15 по 17 апреля. Трехдневная ярмарка, благодаря месту проведения, заинтересовала не только местных жителей, но и туристов.

Ярмарку в Раваи открыл мэр района Арун Солос. К нему в первый день мероприятия присоединились и другие официальные лица высшего эшелона местной власти, такие как вице-губернатор Пичет Панапонг, глава округы Мыанг-Пхукет Сувит Суриявонг и глава административной организации провинции (OrBorJor, PPAO) Реват Арироб. Также к «соседям» заглянул мэр Патонга Чалермсак Манисри.

Для посетителей в течение трех дней работали многочисленные киосками с местной кухней, блюдами из даров моря, напитками и десертами. Развлекательная программа включала как шоу в традиционном стиле, так и выступления современных коллективов (в том числе – из числа школьников).

Власти Пхукета проводят ярмарки Roi Rim Lay сразу с несколькими целями – оживить экономическую активность на низовом уровне, поддержать предпринимателей, привлечь в экономику деньги туристов, поднять настроение местных жителей.

В этом году фестивали уже проходили в Сапан-Хине, Кароне, Камале, Най-Янге, Пхукет-Тауне, Чернг-Талей и даже на мосту Сарасин в Май-Кхао.