Ярмарка Roi Rim Lay прошла в Раваи

Ярмарку в Раваи открыл мэр района Арун Солос. К нему в первый день мероприятия присоединились и другие официальные лица высшего эшелона местной власти, такие как вице-губернатор Пичет Панапонг, глава округы Мыанг-Пхукет Сувит Суриявонг и глава административной организации провинции (OrBorJor, PPAO) Реват Арироб. Также к «соседям» заглянул мэр Патонга Чалермсак Манисри.
Для посетителей в течение трех дней работали многочисленные киосками с местной кухней, блюдами из даров моря, напитками и десертами. Развлекательная программа включала как шоу в традиционном стиле, так и выступления современных коллективов (в том числе – из числа школьников).
Власти Пхукета проводят ярмарки Roi Rim Lay сразу с несколькими целями – оживить экономическую активность на низовом уровне, поддержать предпринимателей, привлечь в экономику деньги туристов, поднять настроение местных жителей.
В этом году фестивали уже проходили в Сапан-Хине, Кароне, Камале, Най-Янге, Пхукет-Тауне, Чернг-Талей и даже на мосту Сарасин в Май-Кхао.