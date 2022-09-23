Ярмарка доступных товаров Lot 20 открылась в Патонге

Как сообщил муниципалитет Патонга, участвующие в проекте торговцы расположились на территории Wang Kee Oan Waterfall Learning Centre на улице Phra Phisit Korani Rd.
Ярмарка будет работать три дня, вплоть до 25 сентября включительно. Муниципалитет Патонга приводит примеры цен, которые удалось сформировать благодаря господдержке: свинина – 160 бат вместо 200 бат, куриные бедра – 65 бат вместо 90 бат, большой лоток куриных яиц третьего размера – 95 бат вместо 115 бат. Ранее муниципалитет Карона публиковал список предлагаемых на Lot 20 товаров с аналогичными ценами.