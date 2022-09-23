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Ярмарка доступных товаров Lot 20 открылась в Патонге

Пхукетский офис Министерства коммерции продолжает серию бюджетных ярмарок Lot 20, на которых жители острова могут купить продукты и непродовольственные товары по сниженных ценам. 20-22 сентября торговля велась в Кароне, а 23 сентября ярмарка переехала в Патонг.

Новости Пхукета

23 Сентября 2022, 12:54 PM
Ярмарка Lot 20 будет проходить в Патонге с 23 по 26 сентября. Изображение: Patong Municipality

Ярмарка Lot 20 будет проходить в Патонге с 23 по 26 сентября. Изображение: Patong Municipality

Как сообщил муниципалитет Патонга, участвующие в проекте торговцы расположились на территории Wang Kee Oan Waterfall Learning Centre на улице Phra Phisit Korani Rd.

Ярмарка будет работать три дня, вплоть до 25 сентября включительно. Муниципалитет Патонга приводит примеры цен, которые удалось сформировать благодаря господдержке: свинина – 160 бат вместо 200 бат, куриные бедра – 65 бат вместо 90 бат, большой лоток куриных яиц третьего размера – 95 бат вместо 115 бат. Ранее муниципалитет Карона публиковал список предлагаемых на Lot 20 товаров с аналогичными ценами.

 

 

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