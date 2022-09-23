Ярмарка доступных товаров Lot 20 открылась в Патонге

Пхукетский офис Министерства коммерции продолжает серию бюджетных ярмарок Lot 20, на которых жители острова могут купить продукты и непродовольственные товары по сниженных ценам. 20-22 сентября торговля велась в Кароне, а 23 сентября ярмарка переехала в Патонг.

Новости Пхукета

23 Сентября 2022, 12:54 PM

Ярмарка Lot 20 будет проходить в Патонге с 23 по 26 сентября. Изображение: Patong Municipality