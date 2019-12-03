Январская встреча делового сообщества Grow Boating

Дата/Время начала: 3 Января 2020, 05:00 PM - 3 Января 2020, 09:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Первый в следующем году деловой вечер без галстуков Grow Boating Networking Evening пройдет в пятницу, 3 января, в The Lagoon Saloon в комплексе Phuket Boat Lagoon. Начало в 17:00.

Мы рады сообщить, что предоставляющим напитки спонсором выступит компания Southeast Asia Pilot (www.southeastasiapilot.com), а сам The Lagoon Saloon организует барбекю со своими знаменитыми бургерами совершенно бесплатно. Также заведение предложит скидки на ваши любимые напитки.

Приходите хорошо провести время, мы рады всем гостям. Участие бесплатно, просто оставьте визитку или зарегистрируйтесь на барной стойке. Ждем вас с нетерпением! Если вы знаете кого-то, кому также может быть интересно участие, пригласите его присоединиться. Чтобы подписаться на нашу рассылку, отправьте письмо на growboatingphuket@gmail.com.

The Phuket News, Live 89.5 и Phuket News TV являются информационными партнерами Grow Boating (www.thephuketnews.com), организатор серии мероприятий – Тайская ассоциация яхтенного бизнеса. Подписывайтесь на нас на Facebook (www.facebook.com/groups/491098897758155) или заходите на сайт (www.thaiyachtingbusinessassociation.com).