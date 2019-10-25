Яхту россиянина сорвало с якоря и выбросило на пляж на Пхукете

Представитель Phuket Cruising Yacht Club (PCYC) подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что парусная яхта, которую вчера вынесло на пляж Най-Харн, принадлежит гражданину России. Как отметил Брент Макиннес из PCYC, лодка называется Ola. Имени ее владельца он не раскрыл.

Таньялак Сакут

Парусную яхту сорвало с якоря и вынесло на пляж Най-Харн в четверг, 24 октября. Лодка провела на берегу всю ночь, пока сегодняшним утром экипажу тайского рыболовецкого судна и собравшимся на пляже людям не удалось снять ее с песка и вернуть на воду. К моменту, когда глава пхукетского офиса Морского департамента Виват Читчертвонг прибыл на пляж, яхта уже была на воде.

«У меня нет информации ни о лодке, ни о ее владельце, включая его имя и национальность. Но я получил официальный рапорт о том, что в ходе происшествия пострадал один человек», – заявил господин Читчертвонг корреспонденту The Phuket News.

«Лодку вернули на воду. Ничего представляющего угрозу на пляже больше нет. Волноваться не о чем. Это лишь происшествие», – добавил глава пхукетского офиса Морского департамента.

Господин Читчертвонг не смог ответить на вопрос, насколько сильно пострадала яхта в ходе происшествия. Однако на опубликованных в сети видео можно заметить, что у лодки повреждена мачта.

Господин Макиннес, озвучивший название яхты и национальность владельца (см. выше) высоко оценил действия людей, сумевших вернуть яхту с пляжа в море. По его словам, если бы они не успели до пика отлива, то лодка бы осталась на песке еще на сутки и могла получить серьезные повреждения.

«Капитан тайского рыболовецкого судна проделал превосходную работу, равно как и люди на пляже», – похвалил участников спасательной операции Макиннес.